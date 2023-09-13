Розкривав координати систем ППО: в Одесі затримано інформатора РФ

Затримання інформатор РФ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Жителя Одеської області підозрюють у поширенні інформації про розташування Збройних Сил України. Зокрема, він надсилав фото розташування систем ППО.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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За даними слідства, підозрюваний, який виражав прихильність до "руського миру" передавав адміністратору телеграм-каналу, що підтримує російську агресію проти України, інформацію щодо розташування українських військових та техніки в Одесі. Він, зокрема, поширював фотознімки місцеперебування засобів протиповітряної оборони.

Яке покарання чекає на інформатора РФ

Під процесуальним керівництвом прокурорів мешканцю Одещини повідомлено про підозру щодо несанкціонованого розголошення інформації про розташування Збройних Сил України (згідно зі статтею 114-2 частина 2 Кримінального кодексу України). Такі дії караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. На прохання прокурора підозрюваного було взято під варту без визначення розміру застави.

Прихильники РФ на Одещині

Служба безпеки України засудила ворожого агента, який передавав РФ інформацію про переміщення українських військових підрозділів в Одеській області. Протягом п'яти років цей інформатор буде перебувати за ґратами.

На Одещині прикордонники затримали місцевого мешканця, який виявився прихильником російської агресії та розпалювачем антиукраїнських наративів серед дітей. Чоловік працював вчителем мистецтва в одній з місцевих шкіл, використовував свої уроки, щоб поширювати кремлівські наративи та пропаганду.