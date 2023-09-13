Раскрывал координаты систем ПВО: в Одессе задержан информатор РФ

Задержание информатора РФ. Фото: Одесская областная прокуратура

Житель Одесской области подозревается в распространении информации о расположении Вооруженных Сил Украины. В частности, он посылал фото расположения систем ПВО.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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По данным следствия, подозреваемый, выражавший приверженность "русскому миру", передавал администратору телеграмм-канала, поддерживающего российскую агрессию против Украины, информацию о расположении украинских военных и техники в Одессе. Он, в частности, распространял фотоснимки местонахождение средств противовоздушной обороны.

Какое наказание ждет информатора РФ

Под процессуальным руководством прокуроров житель Одесской области уведомлен о подозрении о несанкционированном разглашении информации о расположении Вооруженных Сил Украины (согласно статье 114-2 часть 2 Уголовного кодекса Украины). Такие действия караются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. По просьбе прокурора подозреваемый был взят под стражу без определения размера залога.

Сторонники РФ в Одесской области

Служба безопасности Украины осудила вражеского агента, передающего РФ информацию о перемещении украинских военных подразделений в Одесской области. В течение пяти лет этот информатор будет находиться за решеткой.

В Одесской области пограничники задержали местного жителя, который оказался сторонником российской агрессии и разжигателем антиукраинских нарративов среди детей. Человек работал учителем искусства в одной из местных школ, использовал свои уроки, чтобы распространять кремлевские нарративы и пропаганду.