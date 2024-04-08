Розпочався демонтаж частини будинку на Шевченка в Одесі

Процес демонтажу двоповерхівки на Шевченка. Фото: Одеська міська рада

Сьогодні, 8 квітня, розпочали роботи з демонтажу зруйнованої частини двоповерхівки на проспекті Шевченка. Будинок був пошкоджений унаслідок ворожої атаки вночі проти 25 січня.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Стан будинку на проспекті Шевченка

Внаслідок обстрілу Одеси 24 січня до житлового будинку на проспекті Шевченка потрапили уламки російського БпЛА. Найбільше постраждав саме другий поверх, тож було ухвалено рішення про повний його демонтаж, а саме — дев'ять квартир. Інша частина будівлі підлягає капітальному ремонту, на розробку проєкту відновлення вже виділено кошти з міського бюджету.

Компенсації власникам пошкоджених квартир

У міськраді зазначають, що власники зруйнованих квартир подають документи та вже отримують компенсації за знищене майно.

Нагадаємо, що в Одесі триває підтримка містян, які втратили свої помешкання через російські атаки на місто. Більшість заяв отримали схвалення від комісії, проте є випадки відмови у виплатах.

Також ми писали, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.