Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Розпочався демонтаж частини будинку на Шевченка в Одесі arrow

Розпочався демонтаж частини будинку на Шевченка в Одесі

8 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розпочався демонтаж частини будинку на Шевченка в Одесі
Процес демонтажу двоповерхівки на Шевченка. Фото: Одеська міська рада
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 8 квітня, розпочали роботи з демонтажу зруйнованої частини двоповерхівки на проспекті Шевченка. Будинок був пошкоджений унаслідок ворожої атаки вночі проти 25 січня. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради

Читайте також:

Стан будинку на проспекті Шевченка 

Внаслідок обстрілу Одеси 24 січня до житлового будинку на проспекті Шевченка потрапили уламки російського БпЛА. Найбільше постраждав саме другий поверх, тож було ухвалено рішення про повний його демонтаж, а саме — дев'ять квартир. Інша частина будівлі підлягає капітальному ремонту, на розробку проєкту відновлення вже виділено кошти з міського бюджету.

Компенсації власникам пошкоджених квартир

У міськраді зазначають, що власники зруйнованих квартир подають документи та вже отримують компенсації за знищене майно.

Нагадаємо, що в Одесі триває підтримка містян, які втратили свої помешкання через російські атаки на місто. Більшість заяв отримали схвалення від комісії, проте є випадки відмови у виплатах.

Також ми писали, що власникам помешкань, які знищені через російську агресію, буде надана компенсація. Вони мають можливість отримати житлові сертифікати, які зможуть використати для купівлі нових помешкань.

Одеса
ремонт
виплати
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку