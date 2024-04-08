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Начался демонтаж части дома на Шевченко в Одессе

8 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Начался демонтаж части дома на Шевченко в Одессе
Процесс демонтажа двухэтажки на Шевченко. Фото: Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 8 апреля, приступили к работе по демонтажу разрушенной части двухэтажки на проспекте Шевченко. Дом был поврежден в результате вражеской атаки ночью на 25 января.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В результате обстрела Одессы 24 января в жилой дом на проспекте Шевченко попали обломки российского БпЛА. Больше всего пострадал именно второй этаж, поэтому было принято решение о полном демонтаже, а именно — девять квартир. Другая часть здания подлежит капитальному ремонту, на разработку проекта восстановления уже выделены средства из городского бюджета.

Компенсации владельцам поврежденных квартир

В горсовете отмечают, что владельцы разрушенных квартир представляют документы и уже получают компенсации за уничтоженное имущество.

Напомним, что в Одессе продолжается поддержка горожан, потерявших свои помещения из-за российских атак на город. Большинство заявлений получило одобрение от комиссии, однако есть случаи отказа в выплатах.

Также мы писали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они имеют возможность получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.

Одесса
ремонт
выплаты
Одесская область
Одесская ОГА
Новости Одессы

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