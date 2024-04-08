Начался демонтаж части дома на Шевченко в Одессе
Сегодня, 8 апреля, приступили к работе по демонтажу разрушенной части двухэтажки на проспекте Шевченко. Дом был поврежден в результате вражеской атаки ночью на 25 января.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
Состояние дома на проспекте Шевченко
В результате обстрела Одессы 24 января в жилой дом на проспекте Шевченко попали обломки российского БпЛА. Больше всего пострадал именно второй этаж, поэтому было принято решение о полном демонтаже, а именно — девять квартир. Другая часть здания подлежит капитальному ремонту, на разработку проекта восстановления уже выделены средства из городского бюджета.
Компенсации владельцам поврежденных квартир
В горсовете отмечают, что владельцы разрушенных квартир представляют документы и уже получают компенсации за уничтоженное имущество.
Напомним, что в Одессе продолжается поддержка горожан, потерявших свои помещения из-за российских атак на город. Большинство заявлений получило одобрение от комиссии, однако есть случаи отказа в выплатах.
Также мы писали, что владельцам помещений, которые уничтожены из-за российской агрессии, будет предоставлена компенсация. Они имеют возможность получить жилищные сертификаты, которые смогут использовать для покупки новых квартир.
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