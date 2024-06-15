Розвідка НАТО над Чорним морем

Boeing P-8A Poseidon. Фото: PS1 Anthony Petry

Над Чорним морем зараз, 15 червня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південних берегів Одещини, а саме поблизу міста Вилкове.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання.

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Нагадаємо, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море ракетоносій. Також кораблі спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено рейдовий буксир "Сатурн".