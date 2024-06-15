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Разведка над Черным морем — возле Вилково работает Boeing P-8A Poseidon

15 июня 2024 16:00
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Лилия Швец
редактор
Разведка НАТО над Черным морем
Boeing P-8A Poseidon. Фото: PS1 Anthony Petry
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Над Черным морем сейчас, 15 июня, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южных берегов Одесской области, а именно вблизи города Вилково.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Разведка над Черным морем возле Вилково работает Boeing P-8A Poseidon - фото 1

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российские оккупанты вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Мы писали, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".

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