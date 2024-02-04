Розвідник НАТО патрулює над Чорним морем — причини

Маршрут американського розвідника. Фото: скриншот

Наразі біля південних кордонів Одеської області на патрулювання вийшов американський розвідник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО зафіксовано у повітряному просторі Румунії, який моніторить ситуацію у Чорному морі. Ймовірно, він вишукує підводні човни країни-агресорки.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти підводні човни, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 лютого, у Чорному морі вирує сильний шторм. Через це ворог був вимушений завести більшість флоту у пункти базування.

Також ми писали, що після влучання по аеродрому у Бельбеку ворог намагається знайти нові безпечні місця для дислокації літаків. Крім того, наразі росіяни вимушені віддалити пускові рубежі від території України, створюючи для себе додаткові маніпуляції для обстрілів.