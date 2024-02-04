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Розвідник НАТО патрулює над Чорним морем — причини

4 лютого 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Розвідник НАТО патрулює над Чорним морем — причини
Маршрут американського розвідника. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Наразі біля південних кордонів Одеської області на патрулювання вийшов американський розвідник Boeing P-8A Poseidon. Літак НАТО зафіксовано у повітряному просторі Румунії, який моніторить ситуацію у Чорному морі. Ймовірно, він вишукує підводні човни країни-агресорки.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база  належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками та партнерами по НАТО. Зазначимо, що літак-розвідник НАТО, який помітили над Чорним морем, призначений для пошуку підводних човнів. Однак він може не лише виявляти підводні човни, але й знищувати їх.

Що відомо про літак

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Нагадаємо, станом на сьогодні, 4 лютого, у Чорному морі вирує сильний шторм. Через це ворог був вимушений завести більшість флоту у пункти базування. 

Також ми писали, що після влучання по аеродрому у Бельбеку ворог намагається знайти нові безпечні місця для дислокації літаків. Крім того, наразі росіяни вимушені віддалити пускові рубежі від території України, створюючи для себе додаткові маніпуляції для обстрілів. 

Одеса
війна
розвідка
НАТО
Чорне море
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