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Разведчик НАТО патрулирует над Черным морем — причины

4 февраля 2024 16:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Разведчик НАТО патрулирует над Черным морем — причины
Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Возле южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО зафиксирован в воздушном пространстве Румынии, которое мониторит ситуацию в Черном море. Вероятно, он выискивает подлодки страны-агрессора.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать подлодки, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Напомним, на сегодня, 4 февраля, в Черном море бурлит сильный шторм. Поэтому враг был вынужден завести большинство флота в пункты базирования.

Также мы писали, что после попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя дополнительные манипуляции для обстрелов.

Одесса
война
разведка
НАТО
Черное море
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