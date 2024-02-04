Разведчик НАТО патрулирует над Черным морем — причины

Маршрут американского разведчика. Фото: скриншот

Возле южных границ Одесской области на патрулирование вышел американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО зафиксирован в воздушном пространстве Румынии, которое мониторит ситуацию в Черном море. Вероятно, он выискивает подлодки страны-агрессора.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. Отметим, что самолет-разведчик НАТО, который был замечен над Черным морем, предназначен для поиска подлодок. Однако он может не только обнаруживать подлодки, но и уничтожать их.

Что известно о самолете

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Напомним, на сегодня, 4 февраля, в Черном море бурлит сильный шторм. Поэтому враг был вынужден завести большинство флота в пункты базирования.

Также мы писали, что после попадания по аэродрому в Бельбеке враг пытается найти новые места для дислокации самолетов. Кроме того, россияне вынуждены отдалить пусковые рубежи от территории Украины, создавая для себя дополнительные манипуляции для обстрелов.