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Розвідка НАТО помічена близько кордонів Одещини — що відомо

9 травня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідка НАТО помічена близько кордонів Одещини — що відомо
Літак Bombardier Challenger 650. Фото: Bombardier Defense
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Зараз, 9 травня, біля південних кордонів Одещини фіксується американський розвідувальник Boeing Bombardier Challenger 650. Літак НАТО патрулює у повітряному просторі Румунії та був помічений всього за 30 км від Рені. 

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Літак Challenger 650 належить до новітніх розробок оборонного комплексу США та оснащений апаратурою, що дозволяє вести розвідку на сотні кілометрів у глибину. Цей літак має на спорядженні комплекс протидії системам РЕБ та здатний виконувати завдання у небезпечних регіонах із хорошою протиповітряною обороною. Крім того, розвідувальник також має прилади для дистанційного прослуховування каналів зв'язку. 

Де патрулює розвідувальник

За даними порталу відстеження авіаперельотів, американський літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії та веде розвідку вздовж кордону Молдови та здійснював вильот всього за 30 кілометрів від міста Рені, що на Одещині.

Розвідка НАТО патрулює біля Одещини 9 травня
Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали,  сьогодні, 9 травня, ворог продовжує маневри в акваторії морів, зокрема, він вивів споряджені ракетоносії, що були у Чорному морі, у пункти базування. Однак кораблі із "Калібрами" залишаються на чергуванні у Середземному морі. Загроза ракетних обстрілів залишається, адже росіяни можуть запускати  крилаті ракети навіть з військових портів.

Окрім цього ми повідомляли, що підрозділ ГУР уразив патрульний катер росіян вночі проти 6 травня. Він мав на озброєнні гранатомети та ДЗРК, які могли бути застосовані проти Сил Оборони.  

Додамо, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Одеса
розвідка
НАТО
літак
Чорне море
Румунія
авіація

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