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Разведка НАТО подмечена около границ Одесчины — что известно

9 мая 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Разведка НАТО подмечена около границ Одесчины — что известно
Самолет Bombardier Challenger 650. Фото: Bombardier Defense
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сейчас, 9 мая, у южных границ Одесчины фиксируется американский разведчик Boeing Bombardier Challenger 650. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и был замечен всего в 30 км от Рени.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Самолет Challenger 650 относится к новейшим разработкам оборонного комплекса США и оснащен аппаратурой, позволяющей вести разведку на сотни километров в глубину. Этот самолет располагает комплексом противодействия системам РЭБ и способен выполнять задачи в опасных регионах с хорошей противовоздушной обороной. Кроме того, разведчик также располагает приборами для дистанционного прослушивания каналов связи.

Где патрулирует разведчик

По данным портала отслеживания авиаперелетов, американский самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии и ведет разведку вдоль границы Молдовы и осуществлял вылет всего в 30 километрах от города Рени, что на Одесчине.

Разведка НАТО патрулирует возле Одесской области 9 мая
Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что сегодня, 9 мая, враг продолжает маневры в акватории морей, в частности, он вывел снаряженные ракетоносители, которые были в Черном море, в пункты базирования. Однако корабли с "Калибрами" остаются на дежурстве в Средиземном море. Угроза ракетных обстрелов остается, ведь россияне могут запускать крылатые ракеты даже из военных портов.

Кроме этого, мы сообщали, что подразделение ГУР поразило патрульный катер россиян ночью против 6 мая. Он имел вооруженные гранатометы и ДЗРК, которые могли быть применены против Сил Обороны.

Добавим, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Одесса
разведка
НАТО
самолет
Черное море
Румуния
авиация

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