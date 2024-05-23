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Розвідка НАТО помічена поблизу берегів Чорного моря — де патрулює літак

23 травня 2024 12:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Розвідка НАТО помічена поблизу берегів Чорного моря — де патрулює літак
Літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі. Фото: Naval Technology
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 23 травня, літак НАТО вийшов на розвідувальну місію у повітряному просторі Румунії.  Boeing P-8A Poseidon працює вздовж берегів Чорного моря, недалеко від південних кордонів Одеської області. 

Про це Новини.LIVE дізнались з порталу Flightradar.

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Маршрут літака

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько узбережжя Одеської області.  Літак також проводить розвідку вздовж берегової лінії Чорного моря та над його акваторією, контролюючи ситуацію на воді.

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon біля Одещини
Маршрут літака НАТО сьогодні, 23 травня. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це  ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції. 

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що ворог продовжує маневрувати в акваторіях морів. Станом на сьогодні, 23 травня, у Чорному морі залишається флот росіян, однак споряджені ракетоносії окупанти тримають у Середземному. Тому загроза обстрілів залишається високою, адже запускати "Калібри" ворог може навіть зі своїх військових портів.

Також ми писали, що російські загарбники змінили тактику обстрілів півдня України. Вона полягає у застосуванні балістичних ракет з території тимчасово окупованого Криму замість крилатих ракет морського базування.

Додамо, морські дрони СБУ Sea Baby, на які українці збирали кошти через платформу UNITED24, стали ще потужнішими. Безпілотники тепер оснащені системами залпового вогню "Град" та вже продемонстрували перші успіхи з новим озброєнням.

Одеса
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літак
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