Разведка НАТО замечена у берегов Черного моря — где патрулирует самолет

Самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море. Фото: Naval Technology

Сегодня, 23 мая, самолет НАТО вышел на разведывательную миссию в воздушном пространстве Румынии. Boeing P-8A Poseidon работает вдоль берегов Черного моря, недалеко от южных границ Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Маршрут самолета

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует у побережья Одесской области. Самолет также проводит разведку вдоль береговой линии Черного моря и над его акваторией, контролируя ситуацию на воде.

Маршрут самолета НАТО сегодня, 23 мая. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon – это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что враг продолжает маневрировать в акваториях морей. На сегодня, 23 мая, в Черном море остается флот россиян, однако снаряженные ракетоносители оккупатны держат в Средиземном. Поэтому угроза обстрелов остается высокой, ведь запускать "Калибры" враг может даже из своих военных портов.

Также мы писали, что российские захватчики сменили тактику обстрелов юга Украины. Она заключается в применении баллистических ракет с территории временно оккупированного Крыма вместо крылатых ракет морского базирования.

Добавим, морские дроны СБУ Sea Baby, на которые украинцы собирали средства через платформу UNITED24, стали еще более мощными. Беспилотники теперь оснащены системами залпового огня "Град" и продемонстрировали первые успехи с новым вооружением.