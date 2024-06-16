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Розвідка НАТО працює над Чорним морем — яка мета

16 червня 2024 13:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Над Чорним морем баражують літаки НАТО
Літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: defense.bombardier.com
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Над Чорним морем зараз, 16 червня, зафіксовано літаки НАТО. Американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon помічений біля південних берегів Одещини. Також у повітрі присутній й Bombardier Challenger 650 Artemis.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО. P-8A оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. 

Розвідка НАТО працює над Чорним морем — яка мета - фото 1
РухBoeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Літак радіоелектронної розвідки Bombardier Challenger 650 Artemis злетів з аеродрому "Михайло Когелнічану" в Румунії. Він проводить розвідку вздовж кордонів Молдови та України.

Розвідка НАТО працює над Чорним морем — яка мета - фото 2
Рух Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, російські окупанти вивели на чергування у Чорне море ракетоносій. Також кораблі спостерігаються і в Азовському та Середземному морях. Тому слід бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Ми писали, що ситуація в Криму для окупантів стрімко погіршується. Нещодавні удари по поромній переправі, яка забезпечувала значну частину військової логістики Росії, спричинили зміну настроїв серед окупантів.

Окрім цього, на території тимчасово окупованого півострова наслідок операції ГУР було уражено два катери російських загарбників типу КС-701 "Тунець". Ще два таких катери були пошкоджені за допомогою українських ударних морських дронів Magura V5. Також було знищено  рейдовий буксир "Сатурн".

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