Над Черным морем баражируют самолеты НАТО

Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: defense.bombardier.com

Над Черным морем сейчас, 16 июня, зафиксированы самолеты НАТО. Американский разведчик Boeing P-8A Poseidon замечен у южных берегов Одесчины. Также в воздухе находится и Bombardier Challenger 650 Artemis.

Об этом Новини.LIVE узнали из портала Flightradar.

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Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания.

Движение Boeing P-8A Poseidon. Фото: скриншот

Самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650 Artemis взлетел с аэродрома "Михаил Когелничану" в Румынии. Он проводит разведку вдоль границ Молдовы и Украины.

Движение Bombardier Challenger 650 Artemis. Фото: скриншот

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, российские оккупанты вывели на дежурство в Черное море ракетоноситель. Также корабли наблюдаются и в Азовском и Средиземном морях. Поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Мы писали, что ситуация в Крыму для оккупантов стремительно ухудшается. Недавние удары по паромной переправе, обеспечивавшей значительную часть военной логистики России, повлекли за собой смену настроений среди оккупантов.

Кроме этого, на территории временно оккупированного полуострова в результате операции ГУР были поражены два катера российских захватчиков типа КС-701 "Тунец". Еще два таких катера были повреждены с помощью украинских ударных морских дронов Magura V5. Также был уничтожен рейдовый буксир "Сатурн".