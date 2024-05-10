Розвідка НАТО знову біля Одещини — з якою метою

Літаки НАТО у небі. Фото: boeing.com

Сьогодні, 10 травня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулює в повітряному просторі Румунії. Цей американський розвідувальник працює вздовж південних берегів Одеської області та спостерігає за ситуацією у Чорному морі.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює розвідувальник

Маршрут розвідувальника пролягає повітряним простором Румунії, проте літак патрулює близько південних кордонів Одеської області. Зокрема, авіація НАТО помічена недалеко від населених пунктів Вилкове, Кілія та Ізмаїл. Літак також проводить розвідку вздовж берегів Чорного моря та над його акваторією, контролюючи ситуацію на воді.



Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з військово-морської бази НАТО у затоці Судна на острові Кріт, Греція. Це найбільша та найвідоміша військово-морська база НАТО у східній частині Середземного моря.

Маршрут розвідувальника НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon — це ключовий військовий патрульний літак, розроблений компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Основним завданням Boeing P-8A Poseidon є морська патрульна авіація та протипідводна боротьба. Завдяки сенсорам, що розробленні для спостереження за поверхнею води, розвідувальник виявляє підводні човни та може вести пошуково-рятувальні операції.

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Нагадаємо, що сьогодні, 10 травня, ракетоносії ворожого флоту продовжують перебувати на чергуванні в акваторії Середземного моря. Інші кораблі росіяни надалі тримають у пунктах базування, однак вони можуть запускати ракети по південних регіонах навіть зі своїх військових портів.



Також ми писали, що останнім часом окупанти припинили постачати війська та техніку Кримським мостом, наразі він майже не використовується в цілях РФ. За інформацією військових, міст дуже часто перекривають — частіше, ніж росіянам того хотілося б.