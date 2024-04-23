Береги Одещини під контролем авіації НАТО — у небі помічений американський розвідувальник

Літак НАТО патрулює ситуацію у Чорному морі. Фото: Naval Technology

Сьогодні, 23 квітня, літак НАТО Boeing P-8A Poseidon вийшов на патрулювання повітряним простором Румунї. Американський розвідувальник патрулює уздовж кордону з Молдовою та біля південних берегів Одеської області.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Звідки злетів літак

Американський військовий літак злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Маршрут американського розвідувального літака. Фото: скриншот

Чим відомий Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon є ключовим військовим патрульним літаком, розробленим компанією Boeing для потреб ВМС США та інших країн. Оснований на пасажирському літаку Boeing 737-800ERX, P-8A відрізняється від свого комерційного аналога спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Додамо, що повітряне судно допомагає українським військовим знищувати російські кораблі.

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Нагадаємо, що на сьогодні, 23 квітня, ворог надалі тримає ракетоносії на чергуванні у Середземному морі. Проте тепер Росія вивела на чергування корабель в акваторію Азовського моря, а у Чорному одиниць флоту ворога не спостерігається — вони заведені у пункти базування.



Також ми повідомляли, що Військово-морські сили України уразили одне із рятувальних суден ворога — "Комуна" — на північній стороні окупованого Росією Севастополя. В результаті удару плавзасіб отримав вагомі пошкодження.



Додамо, що втрати Чорноморського флоту РФ великі та змоги нарощувати кількість бойових кораблів ворог не має. Проте зберігається декілька каналів, по яких загарбники можуть поповнюватися, але з певними обмеженнями.