Берега Одесской области под контролем авиации НАТО — в небе замечен американский разведчик

Самолет НАТО патрулирует ситуацию в Черном море. Фото: Naval Technology

Сегодня, 23 апреля, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon вышел на патрулирование воздушным пространством Румынии. Американский разведчик патрулирует вдоль границы с Молдовой и у южных берегов Одесской области.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar .

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Откуда взлетел самолет

Американский военный самолет взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Маршрут американского разведывательного самолета. Фото: скриншот

Чем известен Boeing P-8A Poseidon

Boeing P-8A Poseidon является ключевым военным патрульным самолетом, разработанным компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основанный на пассажирском самолете Boeing 737-800ERX, P-8A отличается от своего коммерческого аналога специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Добавим, что воздушное судно помогает украинским военным уничтожать российские корабли.

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Напомним, что сегодня, 23 апреля, враг в дальнейшем держит ракетоносители на дежурстве в Средиземном море. Однако теперь Россия вывела на дежурство корабль в акваторию Азовского моря, а в Черном единице флота врага не наблюдается — они заведены в пункты базирования.



Также мы сообщали, что Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага — "Коммуна" — на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. В результате удара плавсредство получило веские повреждения.



Добавим, что потери Черноморского флота РФ велики и возможности наращивать количество боевых кораблей у врага нет. Однако хранится несколько каналов, по которым захватчики могут пополнять флот, но с определенными ограничениями.