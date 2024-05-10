Разведка НАТО снова возле Одесчины — с какой целью

Самолеты НАТО в небе. Фото: boeing.com

Сегодня, 10 мая, самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon патрулирует в воздушном пространстве Румынии. Этот американский разведчик работает вдоль южных берегов Одесской области и наблюдает за ситуацией в Черном море.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует разведчик

Маршрут разведчика пролегает по воздушному пространству Румынии, однако самолет патрулирует около южных границ Одесской области. В частности, авиация НАТО подмечена недалеко от населенных пунктов Вилково, Килия и Измаил. Самолет также проводит разведку вдоль берегов Черного моря и над его акваторией, контролируя ситуацию на воде.



Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с военно-морской базы НАТО в заливе Судна на острове Крит, Греция. Это крупнейшая и известная военно-морская база НАТО в восточной части Средиземного моря.

Маршрут разведчика НАТО. Фото: скриншот

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon — это ключевой военный патрульный самолет, разработанный компанией Boeing для нужд ВМС США и других стран. Основная задача Boeing P-8A Poseidon — морская патрульная авиация и противоподводная борьба. Благодаря сенсорам, разработанным для наблюдения за поверхностью воды, поисковик обнаруживает подлодки и может вести поисково-спасательные операции.

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 10 мая, ракетоносители вражеского флота продолжают находиться на дежурстве в акватории Средиземного моря. Другие корабли россияне держат в пунктах базирования, однако они могут запускать ракеты по южным регионам даже со своих военных портов.



Также мы писали, что в последнее время оккупанты прекратили поставлять войска и технику Крымским мостом, пока он почти не используется в целях РФ. По информации военных, мост очень часто перекрывают — чаще, чем россиянам этого хотелось бы.