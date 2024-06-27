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Розвідувальник НАТО на бойовому чергуванні поряд з Одещиною — деталі місії

27 червня 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак Boeing P-8A Poseidon на чергуванні сьогодні, 27 червня: маршрут
Літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Фото: b737.org.uk
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини зараз, 27 червня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів вийшов на патрулювання та виконує місію у повітряному просторі Румунії, поблизу кордонів Одещини з сусідніми країнами.

Про це Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько населених пунктів Кілія, Ізмаї та Рені. Boeing P-8A Poseidon патрулює вздовж узбережжя Чорного моря та спостерігає за ситуацією на воді.

Літак НАТО близько Одещини 27 червня
Маршрут літака. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками і партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що сьогодні, 27 червня, бойовий корабель росіян залишається присутнім на чергуванні у Чорному морі. Окрім цього, ворог вивів додаткові одиниці флоту з "Калібрами" на борту, тож загроза обстрілів висока. 

Також ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані у будь-яку мить.

Одеса
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розвідка
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Чорне море
Румунія
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