Самолет Boeing P-8A Poseidon на дежурстве сегодня, 27 июня: маршрут

Самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Фото: b737.org.uk

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon контролирует ситуацию в воде у берегов Одесчины сейчас, 27 июня. Разведчик ВМС США вышел на патрулирование и выполняет миссию в воздушном пространстве Румынии, вблизи границ Одесчины с соседними странами.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика проходил воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около населенных пунктов Килия, Измаил и Рени. Boeing P-8A Poseidon патрулирует вдоль побережья Черного моря и наблюдает за ситуацией на воде.

Маршрут самолета. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что сегодня, 27 июня, боевой корабль россиян остается на чередовании в Черном море. Кроме этого, враг вывел дополнительные единицы флота с "Калибрами" на борту, поэтому угроза обстрелов высока.

Также мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.