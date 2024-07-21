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Розвідувальник НАТО Poseidon патрулює поблизу Одещини

21 липня 2024 14:51
Верзілова Єлизавета - редактор
Літак НАТО Poseidon сьогодні, 21 липня, на місії над Одещиною
Літак НАТО на патрулюванні. Фото: United States Air Force
Верзілова Єлизавета - редактор

Вздовж узбережжя Чорного моря та близько нашого регіону зараз, 21 липня, зафіксовано літак НАТО, зазначений як американський розвідувальник Boeing P-8A Poseidon. Він патрулює повітряний простір біля південного кордону Одещини, неподалік від населенник пунктів Кілія та Ізмаїл.

Про це  Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar

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Літак НАТО на патрулюванні зараз, 21 липня. Фото: скриншот

Що відомо про авіацію

Цей розвідувальник оснащений спеціалізованою електронікою, яка дозволяє йому виконувати морські завдання. Пілоти авіації також діляться з українськими військовими ситуацією щодо ворожих об'єктів.  

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Сьогодні американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з італійської авіабази Сігонелла на Сицилії. Зазначимо, що ця база належить ВПС Італії та використовується ВМС США та іншими союзниками й партнерами по НАТО.

Більше про ситуацію у Чорному морі

Ми писали, що станом на неділю, 21 липня, у Чорному морі одиниць флоту ворога не фіксується. Однак росіяни вивели додатковий бойовий корабель в акваторію Азовського моря.

Ми також писали, що практика російського флоту в Чорному морі наразі зводиться до міжбазових переходів через загрозу для їхніх бойових кораблів.  Однак із часом українські сили можуть почати контролювати й ті бази окупантів завдяки технічним інноваціям, необхідним на полі бою.

Одеса війна розвідка НАТО літак Чорне море Румунія Одеська область Новини Одеси авіація

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