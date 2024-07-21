Самолет НАТО Poseidon сегодня, 21 июля, на миссии над Одесщиной

Самолет НАТО на патрулировании. Фото: United States Air Force

Вдоль побережья Черного моря и близ нашего региона сейчас, 21 июля, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южной границы Одесчины, недалеко от населенных пунктов Килия и Измаил.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеским объектам.

Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

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