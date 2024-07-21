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Разведчик НАТО Poseidon патрулирует вблизи Одесчины

21 июля 2024 14:51
Верзилова Єлизавета - редактор
Самолет НАТО Poseidon сегодня, 21 июля, на миссии над Одесщиной
Самолет НАТО на патрулировании. Фото: United States Air Force
Верзилова Єлизавета - редактор

Вдоль побережья Черного моря и близ нашего региона сейчас, 21 июля, зафиксирован самолет НАТО, указанный как американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Он патрулирует воздушное пространство у южной  границы Одесчины, недалеко от населенных пунктов Килия и Измаил.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Самолет НАТО на патрулировании сейчас, 21 июля. Фото: скриншот

Что известно об авиации

Этот поисковик оснащен специализированной электроникой, которая позволяет ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по вражеским объектам.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Сегодня американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что эта база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО.

Больше о ситуации в Черном море

Мы писали, что на воскресенье, 21 июля, в Черном море единиц флота врага не фиксируется. Однако россияне вывели дополнительный боевой корабль в акваторию Азовского моря.

Мы также писали, что практика российского флота в Черном море сводится к межбазовым переходам из-за угрозы для их боевых кораблей. Однако со временем украинские силы могут начать контролировать и те базы оккупантов благодаря техническим инновациям, необходимым на поле боя.

Одесса война разведка НАТО самолет Черное море Румыния Одесская область Новости Одессы авиация

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