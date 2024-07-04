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Розвідувальник НАТО зафіксовано над Чорним морем — деталі місії

4 липня 2024 14:53
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Літак Poseidon на патрулюванні над Чорним морем зараз, 4 липня
Літак ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Літак НАТО Boeing P-8A Poseidon контролює ситуацію у воді поблизу берегів Одещини зараз, 4 липня. Розвідувальник ВМС Сполучених Штатів вийшов на патрулювання та виконує місію у повітряному просторі Румунії, поблизу кордонів Одещини із сусідніми країнами.

Про це  Новини.LIVE дізналися з порталу Flightradar.

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Де патрулює літак

Маршрут розвідувальника пролягав повітряним простором Румунії, поблизу південних кордонів Одеського регіону. Авіація НАТО була помічена близько Ізмаїлу. Boeing P-8A Poseidon патрулює вздовж узбережжя Чорного моря, здійснюючи вильоти над його акваторією.

Літак НАТО над Чорним морем зараз, 4 липня
Маршрут літака НАТО. Фото: скриншот

Відомо, що американський військовий літак Boeing P-8A Poseidon злетів з 95-ї авіабази військово-повітряних сил Румунії. Вона розташована між містом Бакеу і селом Микола Балческу.

Boeing P-8A Poseidon — що відомо

Boeing P-8A Poseidon є багатоцільовим військовим літаком для морської патрульної авіації та протипідводної боротьби. Він був розроблений на замовлення Військово-морських сил США для заміни старіших літаків P-3 Orion. Цей літак відомий своїм розвиненим набором сенсорів, які використовуються для спостереження за поверхнею води, виявлення підводних човнів та ведення пошуково-рятувальних операцій.

Характеристики літака Boeing P-8A Poseidon
Оснащення літака. Фото: b737.org.uk

Більше про ситуацію у Чорному морі

Нагадаємо, що станом на сьогодні у Чорному морі присутній розряджений ракетоносій. В Азовському та Середземному морях чатують кораблі з "Калібрами" на борту, тому варто бути уважними до сигналів повітряної тривоги.

Однак є й такі кораблі, які не виконують бойових завдань. Вони розміщені для того, щоб створити видимість своєї присутності та підтримувати психологічний тиск. Зокрема, підводні ракетоносії у Чорному морі. 

Також ми писали, що у складі Чорноморського флоту Росії залишається близько 60 кораблів і катери. Деякі з них досі перебувають у Севастополі та можуть бути використані будь-якої миті.

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