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Разведчик НАТО зафиксирован над Черным морем — детали миссии

4 июля 2024 14:53
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Самолет Poseidon на патрулировании над Черным морем сейчас, 4 июля
Самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Фото: Defense Express
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Самолет НАТО Boeing P-8A Poseidon контролирует ситуацию в воде у берегов Одесщины сейчас, 4 июля. Разведчик ВМС США вышел на патрулирование и выполняет миссию в воздушном пространстве Румынии, вблизи границ Одесчины с соседними странами.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Где патрулирует самолет

Маршрут разведчика пролегал воздушным пространством Румынии, вблизи южных границ Одесского региона. Авиация НАТО была подмечена около Измаила. Boeing P-8A Poseidon патрулирует вдоль побережья Черного моря, совершая вылеты над его акваторией.

Самолет НАТО над Черным морем сейчас, 4 июля
Маршрут самолета НАТО. Фото: скриншот

Известно, что американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с 95-й авиабазы военно-воздушных сил Румынии. Она расположена между городом Бакэу и селом Николай Балческу.

Boeing P-8A Poseidon — что известно

Boeing P-8A Poseidon является многоцелевым военным самолетом для морской патрульной авиации и противоподводной борьбы. Он был разработан по заказу Военно-морских сил США для замены более старых самолетов P-3 Orion. Этот самолет известен своим развитым набором сенсоров, которые используются для наблюдения за поверхностью воды, обнаружения подлодок и ведения поисково-спасательных операций.

Характеристики самолета Boeing P-8A Poseidon
Оснащение самолета. Фото: b737.org.uk

Больше о ситуации в Черном море

Напомним, что по состоянию на сегодняшний день в Черном присутствует разряженный ракетоноситель. В Азовском и Средиземном морях караулят корабли с "Калибрами" на борту, поэтому следует быть внимательными к сигналам воздушной тревоги.

Однако есть и такие корабли, которые не выполняют боевые задачи. Они расположены для того, чтобы создать видимость своего присутствия и поддерживать психологическое давление. В частности, подводный ракетоноситель в Черном море.

Также мы писали, что в составе Черноморского флота России остается около 60 кораблей и катера. Некоторые из них все еще находятся в Севастополе и могут быть использованы в любой момент.

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