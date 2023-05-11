Аграрный фронт: будет ли Одесщина с хлебом и овощами — прогноз урожая

Поля озимой пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Аграрии Одесской области завершают вторую весеннюю посевную в условиях военного положения. Несмотря на сложности с логистикой, дефицит работников сельскохозяйственного сектора и удорожание цены на топливо и удобрения, в регионе все же удалось засеять зерновыми, яровыми и зернобобовыми культурами запланированные площади. Длительные осадки в течение апреля-мая положительно повлияли на состояние посевов, которые сегодня стремительно идут в рост.

Сейчас на повестке дня главный вопрос для аграриев — сбыт и реализация урожая. Ведь Россия всячески саботирует действие "зернового коридора", пытаясь таким образом "выторговать" для себя определенные привилегии и снятие некоторых санкций.

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Погодные условия

В последние несколько лет Одесская область серьезно страдает от засухи. В 2020 году аграрии региона понесли убытки на сумму более шести миллиардов гривен. Серьезные потери понесли более 1300 сельскохозяйственных предприятий.

Не успели фермеры решить одну проблему, как в страну пришла война, которая принесла с собой новые вызовы перед аграрным сектором. Привычные механизмы работы в поле от выращивания до реализации урожая были нарушены, рассказывает агроном Игорь. Фактически пришлось заново учиться работать, но теперь в условиях войны и ракетных обстрелов.

Агроном Игорь о работе во время войны. Фото: Новини.LIVE

"Наше предприятие находится на юге Одесской области, где мы выращиваем овощные, зерновые и технические культуры. Ими обеспечиваем несколько областей Украины, а часть экспортируем. С начала войны предприятие продолжило работу. Стало в несколько раз тяжелее и на это повлияла цена на удобрения, на горюче-смазочные материалы. Сейчас есть проблема дефицита кадров, в частности трактористов и механизаторов", — рассказывает Игорь.

Этой весной, говорит агроном, благодаря продолжительным осадкам в течение апреля-мая состояние зерновых и технических культур радует. Их кущение соответствует норме, и это уже сегодня дает положительные прогнозы на будущий урожай.

Состояние ярых культур. Фото: Новини.LIVE

"Если погода и дальше будет на стороне аграриев, то в среднем мы сможем получить урожай примерно до 70 ц/га. А в тех хозяйствах, где еще и была возможность внести удобрения, этот показатель может быть и большим. К сожалению, нам не хватило денег для закупки удобрений, потому что по сравнению с прошлым годом их стоимость выросла почти в два раза. Но даже при таких условиях по сравнению с прошлым годом урожай планируем собрать в 1,5 раза больше", — отмечает агроном Игорь.

Работа "зернового коридора"

Сейчас наиболее болезненный вопрос для сельхозпроизводителей — смогут ли они реализовать собранный урожай. Ведь из-за постоянного саботажа Россией работы "зернового коридора", экспорт украинского зерна может пострадать, что существенно повлияет не только на аграрный сектор, но и на экономику страны.

Трудно спрогнозировать, что будет дальше в рамках "зерновой инициативы" и Министерству аграрной политики и продовольствия Украины. А все из-за непредсказуемости действий РФ.

Маркиян Дмитрасевич о работе "зернового коридора". Фото: Новини.LIVE

"Длительное время идет речь о расширении работы портов Украины, в частности в Николаеве. Впрочем, как только украинская сторона говорит о продлении "зернового соглашения", россияне всячески препятствуют",— отметил во время брифинга заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

По его словам, продолжаются переговоры со странами-партнерами из Европейского союза и ООН по дальнейшему действию "зернового соглашения". В Министерстве говорят, что все сделают для того, чтобы решить проблему экспорта украинского зерна.

Порты на Дунае

Сейчас как дополнительный путь экспорта украинского зерна набирает обороты работа Дунайских портов. Так, после освобождения острова Змеиный удалось увеличить пропускную способность этих портов втрое — до 9 судов в сутки. Эффект для государства составил ориентировочно 10 млн дополнительных тонн грузов в год. Также после открытия устья Быстрое на 30% снизилась ставка фрахта.

Судно в одном из Дунайских портов. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Также в марте 2023 года Украина провела дноуглубление у портовых причалов, что позволило принять еще больше судов и грузов. Результат не заставил себя ждать — Дунайские порты достигли рекордных 12 судов и 90 000 тонн в сутки. Это еще дополнительно прибавляет десятки миллионов долларов ежемесячно в экономику государств.

Загрузка зерна. Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

Каким будет урожай — 2023

Между тем в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины прогнозируют урожай этого года в Украине на уровне 62-63 миллионов тонн зерна. Такие результаты смогут не только удовлетворить потребности внутреннего рынка, но и продолжить экспорт зерна.

Что касается Одесской области, то в этом регионе фермеры имеют в пользовании 2,6 млн га сельскохозяйственных угодий, из которых 2,1 млн га пахотных земель. Производством аграрной продукции здесь занимается более 6,5 тыс. агропредприятий и около 230 тыс. личных подсобных хозяйств. Соответственно, прогнозируемый вал урожая этого года планируют на 15% больше прошлогоднего.

Алла Стоянова — директор департамента аграрной политики и продовольствия Одесской ОВА. Фото: Новини.LIVE

"Мы почти завершили второй этап весенней посевной, которая проходит значительно лучше, чем в прошлом году. Аграрии Одесской области обеспечены всем необходимым для работы. Благодаря прошедшим дождям мы имеем улучшение состояния культур и это уже сегодня говорит о том, что нынешний урожай можно ожидать на уровне почти 3 млн 800 тонн зерна, что на 15% больше, чем в прошлом году", — рассказала директор департамента аграрной политики и продовольствия Одесской ОВ Алла Стоянова.

По ее словам, аграрии Одесской области, несмотря на климатические сложности, показали, что способны давать рекордные урожаи зерновых. Одесчина — лидер по развитию овцеводства, виноградарства и выращивания риса. Кроме того, в регионе проходит реформирование рыбной отрасли и системы мелиорации, что в дальнейшем создаст потенциал для эффективного ведения хозяйства и развития перерабатывающей деятельности и, соответственно, стать игроком на международной арене.

Работа в поле. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в Одесской области продолжается посевная кампания риса. Заработала насосная станция Килийской оросительной системы для затопления рисовых чеков на площади более 400 га. В этом году, учитывая непростые условия, в которых начат поливной сезон, будут привлечены для выращивания риса только 20% рисовых систем от имеющихся.