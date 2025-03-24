Переименование башни Пушкина в Аккерманской крепости в Одесской области

Башня Пушкина. Фото: Борис Мавлютов, Собственная работа

Аккерманская крепость, в Белгороде-Днестровском Одесской области, постепенно освобождается от имперских наименований. Одним из шагов стала ликвидация названия "башни Пушкина", которая не имела под собой никакой исторической подоплеки.

Об этом сообщают журналисты "Суспільного".

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Деколонизация крепости

В рамках деколонизации с крепости убрали ряд русскоязычных указателей и вывесок. Особое внимание привлекла так называемая "башня Пушкина". В свое время ее так назвали из-за того, что известный русский поэт провел в ней одну ночь во время путешествия по Бессарабии. На одном из снимков сооружения сохранилась надпись об этом факте. Все потому, что местные фотографы пытались сделать свои работы более привлекательными для продажи, поэтому подписывали их придуманными историческими комментариями. Специалисты уверяют: это не должно быть основанием для предоставления башни имени Пушкина.

"Эта история является ложью. Пушкин действительно посещал Белгород-Днестровскую крепость во время путешествия по Бессарабии в декабре 1821 года, но пробыл в ней совсем недолго. Сооружение без отопления, время года очень морозное, поэтому ночевка была невозможной. После оккупации территории румынами о царских фотографах никто не упоминал, так что вымысел о ночи Пушкина в крепости закрепился", — говорит историк Вадим Поздняков.

Аккерманская крепость

Аккерманская крепость — историко-архитектурный памятник и самая большая крепость Украины. Была построена во времена Позднего средневековья (XIII — XV века) на месте руин античного полиса Тира. Расположена в г. Белгород-Днестровский Одесской области. Она разделена внутренними стенами на несколько дворов, которые могли быть самостоятельными фортификационными объектами. Цитадель ее расположена на территории Гарнизонного двора, имеющего площадь около двух гектаров. Во времена Средневековья в разные периоды крепостью пользовались генуэзцы, Молдавское княжество, румыны и османы.

Напомним, недавно мы писали о скандале из-за указателей в Одессе. А также о требовании активистов убрать мурал с Пушкиным.