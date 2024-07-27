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Американская авиация над Черным морем — работает Boeing P-8A Poseidon

27 июля 2024 16:27
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Авиация НАТО ведет разведку над Черным морем
Boeing P-8A Посеидон. Фото: Royal Australian Air Force
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

У южных границ Одесской области фиксируется американский разведчик Boeing P-8A Poseidon. Самолет НАТО патрулирует в воздушном пространстве Румынии и мониторит ситуацию с вражеским флотом в Черном море.

Об этом Новости.LIVE узнали с портала Flightradar.

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Что известно об авиации

Американский военный самолет Boeing P-8A Poseidon взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла на Сицилии. Отметим, что база принадлежит ВВС Италии и используется ВМС США и другими союзниками и партнерами по НАТО. P-8A оснащен специализированной электроникой, позволяющей ему выполнять морские задания. Пилоты авиации также делятся с украинскими военными ситуациями по враждебным объектам.

Больше про НАТО

Напомним, НАТО изучает опыт Украины в Черном море. Альянс внимательно анализирует передовой опыт из всех регионов, где происходит вооруженное противостояние на море. Они также интересуются ситуацией в Красном море и развитием событий в Аденском заливе.

Также мы сообщали, что Североатлантический альянс активно работает над укреплением обороны в стратегически важных регионах Черного и Балтийского морей.

Добавим, что в Румынии на фоне расширения авиабазы Mihail Kogălniceanu будет построен новый объект, который станет крупнейшей авиабазой НАТО в Европе. Ее площадь составит 2800 гектаров, и она сможет принимать до 10 тысяч военных с их семьями.

Одесса граница Черное море Румыния Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы авиация

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