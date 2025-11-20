Видео
Дата публикации 20 ноября 2025 09:15
обновлено: 08:58
Авария водопровода на Таирова: где искать подвоз воды в Одессе
Капля воды стекает из крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Из-за серьезной аварии на водопроводе часть крупного жилого массива Таирова в Одессе временно осталась без централизованного водоснабжения. Коммунальщики уже начали ремонтные работы, чтобы как можно быстрее устранить порыв. Для жителей организовывают специальный подвоз воды. Точное время восстановления снабжения будет известно после того, как специалисты смогут оценить масштабы повреждения.

Об этом сообщили в пресс-службе "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Авария на водопроводе

Из-за порыва на водопроводной сети временно приостановлена подача воды на части жилого массива Таирова. Ограничение касается квартала, который находится в пределах таких улиц и проспектов:

  • улица Левитана;
  • улица Семьи Глодан;
  • проспект Ярослава Мудрого;
  • проспект Небесной Сотни.

Работы проводит "Инфоксводоканал". Точное время восстановления водоснабжения будет сообщено позже, после проведения земляных работ и установления характера повреждения трубопровода.

Подвоз воды

Для обеспечения потребностей жителей, пострадавших от аварии, завтра, с 8:00 утра, будет организован подвоз питьевой воды. Автоцистерны будут размещены по следующим адресам:

  • улица Семьи Глодан, 10 (возле магазина "Фуршет");
  • проспект Князя Ярослава Мудрого, 32 (возле детской поликлиники);
  • проспект Небесной Сотни, 83 (возле магазина "Ствол");
  • улица Князя Ярослава Мудрого, 38-40;
  • улица Семьи Глодан, 6/2.

Жителей района призывают быть внимательными и следить за дальнейшими объявлениями от коммунальных служб.

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционируют 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы сообщали о том, сколько в декабре будет стоить вода в Одессе. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за свет в следующем месяце.

Одесса авария Одесская область водоснабжение вода Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
