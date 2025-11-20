Аварія водопроводу на Таїрова: де шукати підвіз води в Одесі

Крапля води стікає з крану. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Через серйозну аварію на водопроводі частина великого житлового масиву Таїрова в Одесі тимчасово залишилася без централізованого водопостачання. Комунальники вже розпочали ремонтні роботи, щоб якомога швидше усунути порив. Для мешканців організовують спеціальний підвіз води. Точний час відновлення постачання буде відомий після того, як фахівці зможуть оцінити масштаби пошкодження.

Про це повідомили в пресслужбі "Інфоксводоканалу".

Аварія на водопроводі

Через порив на водопровідній мережі тимчасово призупинено подачу води на частині житлового масиву Таїрова. Обмеження стосується кварталу, який знаходиться в межах таких вулиць та проспектів:

вулиця Левітана;

вулиця Сім'ї Глодан;

проспект Ярослава Мудрого;

проспект Небесної Сотні.

Роботи проводить "Інфоксводоканал". Точний час відновлення водопостачання буде повідомлено пізніше, після проведення земляних робіт і встановлення характеру пошкодження трубопроводу.

Підвіз води

Для забезпечення потреб мешканців, які постраждали від аварії, завтра, з 8:00 ранку, буде організовано підвіз питної води. Автоцистерни будуть розміщені за такими адресами:

вулиця Сім'ї Глодан, 10 (біля магазину "Фуршет");

проспект Князя Ярослава Мудрого, 32 (біля дитячої поліклініки);

проспект Небесної Сотні, 83 (біля магазину "Ствол");

вулиця Князя Ярослава Мудрого, 38–40;

вулиця Сім'ї Глодан, 6/2.

Мешканців району закликають бути уважними та слідкувати за подальшими оголошеннями від комунальних служб.

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонують 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки у грудні коштуватиме вода в Одесі. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за світло у наступному місяці.