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Батареи будут теплыми несмотря ни на что — Олег Кипер

4 ноября 2023 08:00
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Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Готова ли Одесская область к отопительному сезону и когда батареи станут теплыми — председатель ОВА Олег Кипер
Жилой дом в Одессе. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Погода позволяет не начинать отопительный сезон, но все объекты уже готовы на 100%. Школы, больницы и предприятия критической инфраструктуры оснащены альтернативными источниками энергии.

Об этом журналистам Новости.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Старт отопительного сезона

Как только среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов, будет дан старт отопительному сезону. Пока погода позволяет провести дополнительные работы по проверке всего оборудования.

"Все объекты подготовлены, мы сейчас не видим смысла запускать котлы, потому что вы видите, что на улице сегодня достаточно тепло. Только после того, как будет определенные несколько дней пониженная температура ниже восьми градусов. Конечно, что уже будем включать отопление", — отметил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

Критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры, больницы и школы как города, так и области оснащены генераторами. Таким образом, в случае блекаута работа жизненно важных структур парализована не будет.

"Мы сегодня уже несколько раз проверили наличие и возможность использования их. То есть это топливо, это технические исправности этих генераторов другого альтернативного питания для того, чтобы было. Поэтому работаем не останавливаемся", — заявил глава ОВА.

Отметим, что прогнозы на зиму неутешительные, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Напомним, медицинские учреждения Одессы получили новые мощные генераторы Японии. Они должны помочь работе больниц во время возможных блекаутов в отопительный сезон.

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