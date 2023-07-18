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Без крыши над головой: последствия ночного удара в Одессе (фоторепортаж)

18 июля 2023 19:00
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции
Без крова: последствия ночного удара в Одессе
Мастер осматривает крышу дома, куда попала ракета. Фото: Новини.LIVE
fcc7ef33-f2a5-4b2e-4f53-5dc6f8260f00 - Виктор Бабаенко
Виктор Бабаенко
Главный редактор Одесской редакции

Спали, как вдруг на дом упала ракета — так люди вспоминают прошлую ночь. Очередная атака России на Одессу оставила семью пенсионеров без крова. Пожилой мужчина получил ранение у собственного дома и был госпитализирован.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте падения ракеты и увидели все последствия.

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Больше об обстреле Одессы

Сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

Отметим, в ночь на 18 июля во время обстрела Одесщины кафиры в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.

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