Без крова: последствия ночного удара в Одессе

Мастер осматривает крышу дома, куда попала ракета. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Спали, как вдруг на дом упала ракета — так люди вспоминают прошлую ночь. Очередная атака России на Одессу оставила семью пенсионеров без крова. Пожилой мужчина получил ранение у собственного дома и был госпитализирован.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте падения ракеты и увидели все последствия.

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Комната после попадания обломков ракеты. Фото: Новини.LIVE

Комната после попадания обломков ракеты. Фото: Новини.LIVE

Комната после попадания обломков ракеты. Фото: Новини.LIVE

Остатки российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Остатки российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

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Работы по восстановлению крыши. Фото: Новини.LIVE

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Обломки российской ракеты. Фото: Новини.LIVE

Больше об обстреле Одессы

Сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.

Отметим, в ночь на 18 июля во время обстрела Одесщины кафиры в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.