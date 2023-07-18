Без крова: последствия ночного удара в Одессе

Без крыши над головой: последствия ночного удара в Одессе (фоторепортаж)
Спали, как вдруг на дом упала ракета — так люди вспоминают прошлую ночь. Очередная атака России на Одессу оставила семью пенсионеров без крова. Пожилой мужчина получил ранение у собственного дома и был госпитализирован.
Журналисты Новини.LIVE побывали на месте падения ракеты и увидели все последствия.
Больше об обстреле Одессы
Сегодня ночью оккупанты использовали комбинированную тактику обстрела Одессы. Для атаки захватчики использовали БПЛА и крылатые ракеты типа "Калибр". Украинская ПВО на юге уничтожила все цели. Новини.LIVE, ссылаясь на данные Forbes, посчитали, сколько денег стоила РФ ночная атака по Одессе.
Отметим, в ночь на 18 июля во время обстрела Одесщины кафиры в очередной раз нарушили законы и обычаи ведения войны. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование.