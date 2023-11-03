Бомбоубежища упорядочивают, но их все равно не хватает, выходом из ситуации могут стать мобильные укрытия.

Бомбоубежище в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

В Одесской областной военной администрации рассматривают вопрос по установке мобильных укрытий. Изучается опыт других регионов Украины, чтобы как можно больше людей смогли в случае необходимости укрыться от вражеских ракет.

Об этом журналистам Новини.LIVE в эксклюзивном интервью заявил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Читайте также:

Ситуация с бомбоубежищами

По сравнению с прошлым годом ситуация с бомбоубежищами стала гораздо лучше, но далека от идеальной. Сегодня все еще есть районы в городе, где ощущается острая нехватка даже укрытий. Все дело в том, что они не были предусмотрены при строительстве еще в период Советского Союза. В качестве альтернативы используются паркинги.

"С этими районами есть проблемы — укрытия там не предусмотрены, а в некоторых, я знаю, что в подвалах тоже делают. Конечно, сегодня мы больше сделали уклон на школы, на детсады, на учебные заведения. Проще это было сделать вместе с городскими властями, с властью на местах. Большая часть обычно приходится на город Одессу, потому что проживает более миллиона человек, и для них нужно это все обеспечить", — отметил Олег Кипер.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE

По словам главы области, несмотря на то, что проблема не решена до конца, сегодня 75-80% из общего количества бомбоубежищ уже привели в нормальное состояние. Были привлечены достаточно большие человеческие ресурсы, не говоря уже о финансах. А ведь в течение 20 лет за этими объектами никто не смотрел.

"Где-то жили коммунальщики, где-то дискотеки открыты, где-то караоке. Необходимо часть забрать, часть переустроить и снова его вернуть в первоначальный вид, отремонтировать. А некоторые моменты знаю, что было отремонтировано, потом запустили людей — украли половину, вынесли... Человеческий фактор тоже", — заявил глава ОВА.

Бомбоубежище в Одессе, которое открывают во время тревоги. Фото: Новини.LIVE

В бомбоубежище приходят даже животные. Фото: Новини.LIVE

Поэтому было принято решение, что укрытия и бомбоубежища будут открываться при необходимости, когда есть сигнал воздушной тревоги.

Мобильные укрытия

Сейчас изучается опыт Николаева и Херсона по эффективности мобильных укрытий. Рассматриваются разные локации, где будет больше пользы, поскольку они вмещают не более 30 человек.

"Насколько оно будет практически, даже если взять где-то недалеко от администрации, когда здесь тысячи людей гуляют, то здесь нужно изучать. Может, лучше сделать более стационарное для того, чтобы больше людей туда могло бы спуститься", — рассказал Олег Кипер.

Мобильное укрытие, сделанное одесскими волонтерами. Фото: Новини.LIVE

Мобильное укрытие, устанавливаемое в Херсоне. Фото: Новини.LIVE

Стоит отметить, что сегодня в Одесской области 85 процентов школ работают в режиме офлайн. Только 15% вынуждены продолжать обучение по смешанной форме. Это при том, что в сельской местности укрытие или бомбоубежище вообще не было предусмотрено.

"Мы решаем вопрос, общаемся по поводу совместного финансирования (для того, чтобы это из областного бюджета или из бюджета района), чтобы сделать эти укрытия. И смотрим, именно где их делать, чтобы максимально обеспечить, где больше скопления людей. Чтобы оно было не просто для галочки, а чтобы реально использовать и реально выполняло те функции, которые ему предусмотрены", — заявил глава ОВА.

Указатели к укрытию на одном из пляжей. Фото: Новини.LIVE

При этом сказать, когда область будет полностью оснащена необходимым количеством укрытий, никто не может. Сейчас большая часть финансов должна идти на военных, защищающих нас.

Напомним, в историческом центре Одессы продается бомбоубежище в аварийном доме. Известно, что здание находится под защитой наследия ЮНЕСКО, но имеет только один вход со двора.