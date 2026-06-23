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Главная Одесса Часть Одессы почти на сутки останется без воды: адреса бюветов

Часть Одессы почти на сутки останется без воды: адреса бюветов

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 09:03
Отключение воды в Одессе 23 июня: адреса и питьевые фонтанчики
Капля воды стекает с крана. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Жителей части Пересыпского района Одессы предупредили о длительном отключении водоснабжения. Ограничения связаны с аварийным ремонтом на водопроводных сетях. Без воды отдельные дома останутся почти на 15 часов. Водоснабжение планируется возобновить в конце суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Аварийные работы

Во вторник, 23 июня, специалисты "Инфоксводоканала" проведут аварийно-ремонтные работы на объектах водопровода. В связи с этим с 09:00 до 23:55 будет временно приостановлена подача воды для части жителей Пересыпского района Одессы.

Где не будет воды

Отключение коснется следующих адресов:

  • Академика Заболотного, 57, 57/2, 57/2А,
  • Марсельская, 32, 32/1-3, 32А, 32Б, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48/1-3,
  • Семена Палия, 73, 73к1, 77, 77/1-2, 83, 83/1-3, 93, 93А, 97, 99.

Что советуют

В "Инфоксводоканале" принесли извинения за временные неудобства и рекомендовали жителям заранее запастись водой. За дополнительной информацией можно обращаться в круглосуточную справочную службу предприятия.

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Куда обращаться

В случае возникновения вопросов жители могут обращаться в круглосуточную службу "Инфоксводоканала":

  • 0-800-307-505
  • 705-55-05
  • 068-905-55-05
  • 066-905-55-05
  • 093-170-01-55

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • Михайловский сквер,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвиты, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • просп. Леси Украинки, 33,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Тариф на воду

В июне жители Одессы продолжат оплачивать воду по действующим тарифам, которые не менялись с 2022 года. Общая стоимость с НДС составляет около 35,16 грн за кубометр — из которых 17,92 грн приходится на водоснабжение и 17,24 грн на водоотведение. Ежемесячная абонплата за обе услуги составляет 94,38 грн, а при наличии только одной услуги — 47,19 грн. Для бизнес-клиентов тариф с НДС значительно выше и достигает примерно 65,55 грн за кубометр.

В то же время компания "Инфоксводоканал" уже представила проект новых тарифов для населения, в котором предлагает повышение стоимости почти в 2,7 раза. Это обусловлено ростом расходов на топливо, электроэнергию, заработную плату и реагенты. В случае утверждения новые тарифы составят:

  • Водоснабжение — 50,96 грн;
  • Водоотведение — 42,69 грн;
  • Общая стоимость — 93,66 грн за кубометр с НДС.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июле 2026 года стоимость электроэнергии для жителей Одессы и области не изменится. Несмотря на регулярные дискуссии о потенциальном росте цен, действующий тариф для населения остается стабильным.

Одесса водоснабжение Отключение воды Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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