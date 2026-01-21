Незадекларированные 22 тысячи евро обнаружили на таможенном посту Паланка

Деньги, которые обнаружили в чемодане. Фото: таможня Республики Молдова

На таможенном посту "Паланка" разоблачили попытку перевозки крупной суммы наличности без декларирования. Инцидент произошел во время проверки пассажиров рейсового автобуса. Деньги нашли в чемодане одного из путешественников после дополнительного контроля.

Об этом сообщили в таможенной службе Молдовы.

Чемодан с деньгами

Во время первичного контроля все пассажиры автобуса Кишинев-Киев заверили таможенников, что не перевозят средств, которые нужно декларировать. Однако впоследствии один из чемоданов вызвал подозрение у службы. Его проверили с помощью сканирующего оборудования совместно с украинскими таможенниками. После детального осмотра выяснилось, что багаж принадлежит 36-летнему гражданину Израиля. Внутри чемодана обнаружили 22 тысячи евро наличными, которые не были задекларированы, как того требует закон.

Денежные средства изъяли. Материалы дела передали для дальнейшего рассмотрения, чтобы установить все обстоятельства нарушения и принять решение в соответствии с действующим законодательством.

