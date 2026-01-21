Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Чемодан с деньгами — На границе с Одесчинойзадержали иностранца

Чемодан с деньгами — На границе с Одесчинойзадержали иностранца

Ua ru
Дата публикации 21 января 2026 16:50
Незадекларированные 22 тысячи евро обнаружили на таможенном посту Паланка
Деньги, которые обнаружили в чемодане. Фото: таможня Республики Молдова

На таможенном посту "Паланка" разоблачили попытку перевозки крупной суммы наличности без декларирования. Инцидент произошел во время проверки пассажиров рейсового автобуса. Деньги нашли в чемодане одного из путешественников после дополнительного контроля.

Об этом сообщили в таможенной службе Молдовы.

Реклама
Читайте также:

Чемодан с деньгами

Во время первичного контроля все пассажиры автобуса Кишинев-Киев заверили таможенников, что не перевозят средств, которые нужно декларировать. Однако впоследствии один из чемоданов вызвал подозрение у службы. Его проверили с помощью сканирующего оборудования совместно с украинскими таможенниками. После детального осмотра выяснилось, что багаж принадлежит 36-летнему гражданину Израиля. Внутри чемодана обнаружили 22 тысячи евро наличными, которые не были задекларированы, как того требует закон.

Денежные средства изъяли. Материалы дела передали для дальнейшего рассмотрения, чтобы установить все обстоятельства нарушения и принять решение в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, мы сообщали, что на границе с Одесской областью обнаружили контрабанду золота. Также мы писали, что САП проверяет одесского таможенника.

Одесса Молдова деньги Одесская область Новости Одессы таможня валюта
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации