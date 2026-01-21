Незадекларовані 22 тисячі євро виявили на митному посту Паланка

Гроші, які виявили у валізі. Фото: митниця Республіки Молдова

На митному посту "Паланка" викрили спробу перевезення великої суми готівки без декларування. Інцидент стався під час перевірки пасажирів рейсового автобуса. Гроші знайшли у валізі одного з подорожніх після додаткового контролю.

Про це повідомили в митній службі Молдови.

Валіза з грошима

Під час первинного контролю всі пасажири автобуса Кишинів-Київ запевнили митників, що не перевозять коштів, які потрібно декларувати. Однак згодом одна з валіз викликала підозру у служби. Її перевірили за допомогою скануючого обладнання спільно з українськими митниками. Після детального огляду з’ясувалося, що багаж належить 36-річному громадянину Ізраїлю. Усередині валізи виявили 22 тисячі євро готівкою, які не були задекларовані, як того вимагає закон.

Грошові кошти вилучили. Матеріали справи передали для подальшого розгляду, щоб встановити всі обставини порушення та ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства.

Грошові кошти вилучили. Матеріали справи передали для подальшого розгляду, щоб встановити всі обставини порушення та ухвалити рішення відповідно до чинного законодавства.