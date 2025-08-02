Очереди на трассе Одесса-Рени 2 августа: актуальная ситуация

Очереди на трассе Одесса-Рени — возле Паланки сильная пробка
Сегодня утром, 2 августа, на юге Одесской области фиксируют осложнения движения на трассе Одесса-Рени и возле нескольких пунктов пропуска с Молдовой. Самая большая пробка в направлении Паланки, где очередь растянулась почти на километр. В Орловке и Рени — локальные задержки, зато Староказачье остается свободным.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Худшая ситуация - перед КПП в Паланке. Там автомобили стоят плотной очередью почти на километр, а сама дорога проходит через территорию Нижнеднестровского национального природного парка. На Google Maps участок обозначен красным — это означает сильное замедление трафика.
Очереди на КПП "Старокозачье — Тудора"
Зато пункт "Старокозачье — Тудора" работает спокойно. Там очередей нет, дорога обозначена синим, что указывает на свободное движение. Это может стать удобной альтернативой для тех, кто планирует пересекать границу именно сегодня.
Пробки в направлении Орловки
В Орловке, на паромном пункте пропуска, тоже есть скопление транспорта, хотя не такое масштабное. Частичные задержки наблюдаются и на трассе М-15 в районе Татарбунаров и Измаила.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На КПП "Рени — Джюрджюлешть" — неоднозначная ситуация: на выезд из Украины проезд свободный, а вот на въезд образовалась пробка, что тоже отмечено красным цветом на картах.
Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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