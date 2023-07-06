Аграрии Одесчины убирают урожай. Фото: Новини.LIVE

Солнце еще не появилось на горизонте, а комбайнеры уже в поле. У аграриев Одесчины горячее время: вторую неделю подряд в регионе продолжается сбор урожая. Несмотря на жару, фермеры не теряют ни минуты, чтобы успеть собрать ранние зерновые. В этом году, говорят, их уродило несколько больше, чем в прошлом, однако рекордов урожайности не стоит ждать.

Почти каждый год из-за неблагоприятных погодных условий аграрии Одесчины терпят убытки. Чтобы удержаться на плаву, фермеры выискивают новые подходы к выращиванию зерновых. Одним из лидеров по внедрению эффективных механизмов является фермерское хозяйство "Колос" в Белгород-Днестровском районе. Здесь более 10 лет аграрии работают по собственной системе выращивания зерновых, чтобы получать урожаи. Какие культуры там собирают, какая их урожайность, а самое главное, будет ли Украина и мир с хлебом, узнавали журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Урожай нужно собрать до дождей

В этом году из-за дождей аграрии Одесчины начали жатву чуть позже привычных сроков. Впрочем, несмотря на погодные условия, они все равно первыми в Украине зашли в поля с техникой. Говорят, зерно вовремя созрело, колосья налились, соответственно и результаты, по сравнению с прошлым годом, радуют.

Техника в поле. Фото: Новини.LIVE

Кроме привычных проблем логистики, высоких цен на минудобрения и нехватки рабочих рук, которые украинские аграрии уже научились преодолевать, в повестке дня стоит вопрос о себестоимости выращивания зерна. С началом войны она резко возросла, а вот цена на зерно упала. Как результат, фермерам стало невыгодно засевать поля.

Тракторист Николай 20 лет работает в поле. Он не представляет своей жизни без работы на земле: посеять, опрыскать и собрать зерно — его главные задачи. Теперь ему нужно быстро и оперативно доставить урожай на склады хранения. Говорит, в этом году работы прибавилось в два раза больше.

Тракторист Николай. Фото: Новини.LIVE

"Сегодня на поле не хватает рабочих рук из-за войны, потому что многие земледельцы сейчас на передовой защищают страну. В связи с этим на одном человеке сосредоточено несколько технологических процессов. Во время жатвы мой рабочий день начинается в 7:00 и может продолжаться вплоть до полуночи. Но это буквально пока идет жатва, потому что надо успеть до дождей все собрать, чтобы не потерять, сейчас влажность зерна в норме, поэтому каждый день — на вес золота, но огорчает сегодня цена на зерно, которое так трудно выращивается и потом еще возникают трудности с его реализацией. А все из-за того, что "зерновой коридор" то работает, то его работу тормозят. А от этого очень зависит, будем ли мы с деньгами в ближайшее время и ,соответственно, будем ли работать", — рассказывает тракторист Николай Чумаченко.

Новые технологии выращивания зерновых

В общей сложности у этого фермерского хозяйства засеяно около 16 тысяч га полей. Во время уборки привлечено к работе более 200 специалистов. По сравнению с прошлым годом, говорят аграрии, урожайность несколько выше. Хотя в данном хозяйстве уже более 10 лет выращивают рапс и озимую пшеницу как основные культуры. Их урожайность стабильна и соответствует плановым показателям. Чтобы достичь таких результатов, здесь долгое время определяли, как эти культуры могут дать наилучший результат в зоне рискованного земледелия. Эксперимент стоил того.

Выращивание рапса. Фото: Новини.LIVE

Руслан Ярченко — агроном из Херсона. Из-за войны он вынужден был покинуть дом и искать безопасное место жительства. Уже около года он работает в этом хозяйстве. Говорит, здесь помогли оправиться после пережитых ужасов и обновить жизнь. Сейчас мужчина со своей командой делает все для того, чтобы селянско-фермерское хозяйство развивалось.

Агроном Руслан Ярченко. Фото: Новини.LIVE

"Традиционно средняя урожайность так называемого "черного золота", или рапса, у нас в хозяйстве колеблется на уровне от 30 ц/га, а озимой пшеницы — 60 ц/га. Это стабильные показатели, позволяющие держаться на плаву, хотя при благоприятных погодных условиях можно получить и большую урожайность, Пока трудно дать точный сравнительный анализ по этому урожаю, но уже сегодня видно, что он немного лучше, чем в прошлом. Достаточно выпало осадков, хотя есть районы, где, к сожалению, осадков было мало и, соответственно, там урожайность меньше", — рассказывает агроном Руслан Ярченко.

Полученный урожай пойдет на экспорт

В настоящее время хозяйство обеспечено всеми необходимыми горюче-смазочными материалами. Кроме того, уже подготовлены места хранения урожая. По словам аграриев, практически все выращенное уйдет на экспорт.

Аграрии в поле. Фото: Новини.LIVE

Борис Юрескул. Фото: Новини.LIVE

"Те показатели урожайности, которые сейчас нельзя характеризовать как высокие, потому что себестоимость сегодня 4 тонны зерна с 1 га — это в притык. Такой результат не покрывает всех расходов, потому что цены на азотные удобрения были весной до 40 тысяч гривен, селитра — 34 тысячи гривен. В настоящее время цены на горюче-смазочные материалы несколько снизились, по сравнению с прошлым годом, когда были нарушены все цепи, но в урожай этого года вложены цены прошлогодние, и это очень повлияло на себестоимость продукции. Кроме того, нарушение зерновой сделки отражается на цене на зерно, рынок очень чувствителен к таким изменениям, неопределенность дает повод уменьшать стоимость зерна, и это нивелирует весь результат нашей работы", — отмечает директор СФХ "Колос" Борис Юрескул.

Урожай в Одесской области больше, чем в прошлом году

Между тем, в Департаменте аграрной политики Одесской ОВА сообщают, что регион намолотил уже 400 тысяч тонн зерновых. В общем, планируют в этом году собрать минимум 4 миллиона тонн культур, что больше, чем в прошлом. Также добавляют, что в целом Украина выращивает более 60 млн тонн зерна. Этого хватит не только для того, чтобы покрыть свои потребности, но и экспортировать его за границу.

Колосья пшеницы. Фото: Новини.LIVE

Впрочем, несмотря на такие прогнозы, сейчас один из главных вопросов — экспорт зерна. Ведь Россия всячески пытается блокировать действие зерновой сделки, таким образом выторговав для себя снятие некоторых санкций. Поэтому, чтобы экспортировать зерно, приходится все время искать новые пути: транспорт, Дунайские порты, железная дорога. Соответственно, такая логистика съедает все деньги земледельцев. В прошлом году стоимость зерна на мировом рынке упала почти на треть. Чтобы не отдавать зерно за бесценок, в Одесской области, как и по всей стране, подготовили места для хранения, а значит, это позволит дождаться лучшей цены на зерно, и только тогда экспортировать его.