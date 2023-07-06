Будут ли Украина и мир с хлебом: первые результаты жатвы
Солнце еще не появилось на горизонте, а комбайнеры уже в поле. У аграриев Одесчины горячее время: вторую неделю подряд в регионе продолжается сбор урожая. Несмотря на жару, фермеры не теряют ни минуты, чтобы успеть собрать ранние зерновые. В этом году, говорят, их уродило несколько больше, чем в прошлом, однако рекордов урожайности не стоит ждать.
Почти каждый год из-за неблагоприятных погодных условий аграрии Одесчины терпят убытки. Чтобы удержаться на плаву, фермеры выискивают новые подходы к выращиванию зерновых. Одним из лидеров по внедрению эффективных механизмов является фермерское хозяйство "Колос" в Белгород-Днестровском районе. Здесь более 10 лет аграрии работают по собственной системе выращивания зерновых, чтобы получать урожаи. Какие культуры там собирают, какая их урожайность, а самое главное, будет ли Украина и мир с хлебом, узнавали журналисты Новини.LIVE.
Урожай нужно собрать до дождей
В этом году из-за дождей аграрии Одесчины начали жатву чуть позже привычных сроков. Впрочем, несмотря на погодные условия, они все равно первыми в Украине зашли в поля с техникой. Говорят, зерно вовремя созрело, колосья налились, соответственно и результаты, по сравнению с прошлым годом, радуют.
Кроме привычных проблем логистики, высоких цен на минудобрения и нехватки рабочих рук, которые украинские аграрии уже научились преодолевать, в повестке дня стоит вопрос о себестоимости выращивания зерна. С началом войны она резко возросла, а вот цена на зерно упала. Как результат, фермерам стало невыгодно засевать поля.
Тракторист Николай 20 лет работает в поле. Он не представляет своей жизни без работы на земле: посеять, опрыскать и собрать зерно — его главные задачи. Теперь ему нужно быстро и оперативно доставить урожай на склады хранения. Говорит, в этом году работы прибавилось в два раза больше.
"Сегодня на поле не хватает рабочих рук из-за войны, потому что многие земледельцы сейчас на передовой защищают страну. В связи с этим на одном человеке сосредоточено несколько технологических процессов. Во время жатвы мой рабочий день начинается в 7:00 и может продолжаться вплоть до полуночи. Но это буквально пока идет жатва, потому что надо успеть до дождей все собрать, чтобы не потерять, сейчас влажность зерна в норме, поэтому каждый день — на вес золота, но огорчает сегодня цена на зерно, которое так трудно выращивается и потом еще возникают трудности с его реализацией. А все из-за того, что "зерновой коридор" то работает, то его работу тормозят. А от этого очень зависит, будем ли мы с деньгами в ближайшее время и ,соответственно, будем ли работать", — рассказывает тракторист Николай Чумаченко.
Новые технологии выращивания зерновых
В общей сложности у этого фермерского хозяйства засеяно около 16 тысяч га полей. Во время уборки привлечено к работе более 200 специалистов. По сравнению с прошлым годом, говорят аграрии, урожайность несколько выше. Хотя в данном хозяйстве уже более 10 лет выращивают рапс и озимую пшеницу как основные культуры. Их урожайность стабильна и соответствует плановым показателям. Чтобы достичь таких результатов, здесь долгое время определяли, как эти культуры могут дать наилучший результат в зоне рискованного земледелия. Эксперимент стоил того.
Руслан Ярченко — агроном из Херсона. Из-за войны он вынужден был покинуть дом и искать безопасное место жительства. Уже около года он работает в этом хозяйстве. Говорит, здесь помогли оправиться после пережитых ужасов и обновить жизнь. Сейчас мужчина со своей командой делает все для того, чтобы селянско-фермерское хозяйство развивалось.
"Традиционно средняя урожайность так называемого "черного золота", или рапса, у нас в хозяйстве колеблется на уровне от 30 ц/га, а озимой пшеницы — 60 ц/га. Это стабильные показатели, позволяющие держаться на плаву, хотя при благоприятных погодных условиях можно получить и большую урожайность, Пока трудно дать точный сравнительный анализ по этому урожаю, но уже сегодня видно, что он немного лучше, чем в прошлом. Достаточно выпало осадков, хотя есть районы, где, к сожалению, осадков было мало и, соответственно, там урожайность меньше", — рассказывает агроном Руслан Ярченко.
Полученный урожай пойдет на экспорт
В настоящее время хозяйство обеспечено всеми необходимыми горюче-смазочными материалами. Кроме того, уже подготовлены места хранения урожая. По словам аграриев, практически все выращенное уйдет на экспорт.
"Те показатели урожайности, которые сейчас нельзя характеризовать как высокие, потому что себестоимость сегодня 4 тонны зерна с 1 га — это в притык. Такой результат не покрывает всех расходов, потому что цены на азотные удобрения были весной до 40 тысяч гривен, селитра — 34 тысячи гривен. В настоящее время цены на горюче-смазочные материалы несколько снизились, по сравнению с прошлым годом, когда были нарушены все цепи, но в урожай этого года вложены цены прошлогодние, и это очень повлияло на себестоимость продукции. Кроме того, нарушение зерновой сделки отражается на цене на зерно, рынок очень чувствителен к таким изменениям, неопределенность дает повод уменьшать стоимость зерна, и это нивелирует весь результат нашей работы", — отмечает директор СФХ "Колос" Борис Юрескул.
Урожай в Одесской области больше, чем в прошлом году
Между тем, в Департаменте аграрной политики Одесской ОВА сообщают, что регион намолотил уже 400 тысяч тонн зерновых. В общем, планируют в этом году собрать минимум 4 миллиона тонн культур, что больше, чем в прошлом. Также добавляют, что в целом Украина выращивает более 60 млн тонн зерна. Этого хватит не только для того, чтобы покрыть свои потребности, но и экспортировать его за границу.
Впрочем, несмотря на такие прогнозы, сейчас один из главных вопросов — экспорт зерна. Ведь Россия всячески пытается блокировать действие зерновой сделки, таким образом выторговав для себя снятие некоторых санкций. Поэтому, чтобы экспортировать зерно, приходится все время искать новые пути: транспорт, Дунайские порты, железная дорога. Соответственно, такая логистика съедает все деньги земледельцев. В прошлом году стоимость зерна на мировом рынке упала почти на треть. Чтобы не отдавать зерно за бесценок, в Одесской области, как и по всей стране, подготовили места для хранения, а значит, это позволит дождаться лучшей цены на зерно, и только тогда экспортировать его.