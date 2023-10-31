Черноморский флот РФ снова вышел на дежурство

Российские корабли на дежурстве. Фото: росСМИ

Сегодня, 31 октября, несмотря на шторм и туман в Черном море, на боевое дежурство вышел вражеский флот. В настоящее время корабли находятся у берегов временно оккупированного Крыма, однако ситуация может измениться.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных Сил Украины.

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В Черном море на боевом дежурстве находятся 2 вражеских корабля;

в Азовском море — 1 десантный корабль;

в Средиземном море на боевом дежурстве 2 корабля.

Ситуация может измениться достаточно быстро, как и количество "Калибров". Чтобы увеличить количество ракетоносителей, врагу необходимо всего 2-3 часа. Именно за это время корабли могут выйти на боевое дежурство. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

к Азовского моря — 17 судов, из них 2 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 25 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, в течение последних двух месяцев Украина регулярно наносила эффективные удары по объектам "второй армии мира" на территории временно оккупированного Крыма, выведя из строя ПДК "Минск", патрульный Корабль "Павел Державин", буксир "Николай Муру" и несколько аналогичных плавсредств противника, в том числе и частично разрушив штаб ЧФ РФ в Севастополе.

Также мы писали, что Россия прячет свой Черноморский флот как можно дальше от временно оккупированного Севастополя. Ракетоносители перебазировали в Новороссийск и Феодосию, а также, возможно, в Керчь и на оккупированную РФ территорию Грузии, в город Сухуми.