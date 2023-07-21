Где в Одессе ремонтируют дороги по состоянию на 21 июля

Спецтехника на дорогах в Одессе. Фото: КП "Городские дороги"

Сегодня, 21 июля, в Одессе проводятся ремонтные и очистные работы в разных районах города. Водителей предупреждают, на каких участках улиц не следует парковать авто и где может быть затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Департамент городского хозяйства.

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Сегодня специалисты КП "Городские дороги" работают на следующих локациях:

ул. Балковская,

ул. Церковная,

ул. Ч. Казачества — очищение дождеприемников, промывка рукавов;

ул. Балковская, 1,

ул. Балковская, 4а,

пров. Ширяевский — установка решеток на дождеприемнике;

пров. Газовая,

ул. М. Плигуна — очистка лотков, канав.

"Уважаемые автолюбители, не оставляйте автотранспорт на решетках дождеприемников и в непосредственной близости к ним — это усложняет работу спецтехники", — говорится в сообщении.

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