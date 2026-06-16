Депутата Одесского облсовета осудили за махинации с освещением

Здание Одесского областного совета. Фото: ОГА

Высший антикоррупционный суд признал бывшего депутата Одесского областного совета и директора строительного предприятия виновными в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге. По данным следствия, их действия нанесли Цебриковской общине ущерб в размере более 16 млн грн.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Высший антикоррупционный суд Украины.

О ком идет речь

По информации украинских СМИ, среди осужденных — бывший депутат Одесского областного совета Николай Деревянко и директор строительной компании «Укрмежбуд» Владимир Герасимчук.

Деревянко представлял Одесскую область в областном совете два созыва подряд. До прихода в политику и параллельно с депутатской деятельностью он работал в строительной сфере, в частности, занимал должность главного инженера в «Укрмежбуде».

Как работала схема

По версии следствия, в 2018 году депутат организовал заключение договоров на обустройство уличного освещения в Цебриковом с подконтрольным предприятием в обход тендерных процедур.

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Для этого закупку искусственно разделили на несколько отдельных договоров по разным улицам. Стоимость каждого из них не превышала сумму, требующую проведения открытых торгов.

Следователи установили, что такая схема позволила существенно завысить стоимость оборудования. В дальнейшем были оформлены акты выполненных работ с недостоверными данными, на основании которых подрядчику перечислили бюджетные средства.

Какой ущерб нанесен

По данным правоохранителей, по одному из эпизодов предприятие незаконно получило около 6 млн грн. В ходе дальнейшего расследования был установлен еще один эпизод на 10,4 млн грн. Общую сумму ущерба, нанесенного Цебриковской общине в 2018-2020 годах, следствие оценило в более чем 16,4 млн грн.

Какое наказание назначили

На днях Высший антикоррупционный суд назначил бывшему депутату Одесского областного совета 4 года и 6 месяцев лишения свободы. Также ему запретили в течение трех лет занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах власти, а также на государственных и коммунальных предприятиях.

Директора строительной компании приговорили к четырем годам лишения свободы с запретом занимать аналогичные должности в субъектах хозяйствования всех форм собственности сроком на два года и шесть месяцев.

Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск прокурора САП и постановил взыскать с осужденных солидарно более 16,3 млн грн в пользу Цебриковского поселкового совета.

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Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области экс-руководительница отдела образования одного из горсоветов завладела имуществом и подделывала документы. Сумма ущерба достигла сотен тысяч гривен. Средства уже возвращены в бюджет, а дело передано в суд.