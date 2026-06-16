Депутата Одеської облради засудили за схему з освітленням

Будівля Одеської обласної ради. Фото ілюстративне: ОДА

Вищий антикорупційний суд визнав винуватими колишнього депутата Одеської обласної ради та директора будівельного підприємства у зловживанні службовим становищем і службовому підробленні. За даними слідства, їхні дії завдали Цебриківській громаді понад 16 млн грн збитків.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Вищий антикорупційний суд України.

Про кого йдеться

За інформацією українських медіа, серед засуджених — колишній депутат Одеської обласної ради Микола Дерев'янко та директор будівельної компанії "Укрмежбуд" Володимир Герасимчук.

Дерев'янко представляв Одещину в обласній раді два скликання поспіль. До приходу в політику та паралельно з депутатською діяльністю він працював у будівельній сфері, зокрема, обіймав посаду головного інженера в "Укрмежбуді".

Як працювала схема

За версією слідства, у 2018 році депутат організував укладання договорів на облаштування вуличного освітлення в Цебриковому з підконтрольним підприємством в обхід тендерних процедур.

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Для цього закупівлю штучно поділили на кілька окремих договорів по різних вулицях. Вартість кожного з них не перевищувала суму, яка вимагала проведення відкритих торгів.

Слідчі встановили, що така схема дозволила суттєво завищити вартість обладнання. Надалі були оформлені акти виконаних робіт із недостовірними даними, на підставі яких підряднику перерахували бюджетні кошти.

Яких збитків завдали

За даними правоохоронців, за одним із епізодів підприємство незаконно отримало близько 6 млн грн. Під час подальшого розслідування було встановлено ще один епізод на 10,4 млн грн. Загальну суму збитків, завданих Цебриківській громаді у 2018-2020 роках, слідство оцінило у понад 16,4 млн грн.

Яке покарання призначили

Днями Вищий антикорупційний суд призначив колишньому депутату Одеської обласної ради 4 роки і 6 місяців позбавлення волі. Також йому заборонили протягом трьох років обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в органах влади, а також на державних і комунальних підприємствах.

Директора будівельної компанії засудили до чотирьох років позбавлення волі із забороною обіймати аналогічні посади у суб'єктах господарювання всіх форм власності строком на два роки і шість місяців.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов прокурора САП та постановив стягнути із засуджених солідарно понад 16,3 млн грн на користь Цебриківської селищної ради.

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