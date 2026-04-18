Верховний суд прийняв позов ексмера Одеси Труханова

Верховний Суд прийняв до розгляду позов ексмера Одеси Геннадій Труханов, який оскаржує указ президента про припинення його громадянства. Йдеться про рішення, підписане Володимир Зеленський у жовтні 2025 року. Сам Труханов заявляє, що вважає цей указ незаконним і намагається скасувати його через суд.

Справа Геннадія Труханова щодо припинення громадянства

За словами Геннадія Труханова, позов він подав 8 квітня 2026 року, а вже наступного дня суд відкрив провадження. Обсяг матеріалів справи становить майже тисячу сторінок.

"Ще 18 лютого я публічно звернувся до Президента України та всіх відповідальних органів. Я сподівався на конструктив і чекав реакції до останнього. Але, на жаль, дива не сталося. Ніхто нічого не переглянув. Тому мені довелося діяти виключно у правовій площині", — написав ексмер.

Справу розглядатимуть у спрощеному порядку, але з викликом сторін. Наступне судове засідання призначене на 19 травня.

"Я українець за народженням. Я народився, жив і працював в Одесі. З 2014 року я допомагав Збройним Силам України як власним коштом, так і завдяки своїй посаді міського голови. Я не пропустив майже жодного прильоту по нашому місту, щоб бути поруч із людьми", — додав Труханов.

Коли Труханова зняли з посади мера Одеси

Указ про припинення громадянства Труханова підписали 14 жовтня 2025 року. Після цього він втратив право обіймати посаду міського голови Одеси. На другий день у місті створили Одеську міську військову адміністрацію 15 жовтня 2025 року. Її очолив Сергій Лисак. Адміністрація виконує частину функцій управління містом в умовах воєнного стану, зокрема відповідає за безпеку та координацію роботи служб. З 16 жовтня 2025 року обов’язки мера виконує секретар міськради Ігор Коваль.

Скільки років Труханов був мером

Геннадій Труханов очолював Одесу з 2014 року. Його кілька разів переобирали, і загалом він перебував на посаді понад десять років.

Які справи відкривали раніше проти Труханова

Проти Труханова неодноразово відкривали кримінальні провадження. Найвідоміше з них — справа щодо купівлі будівлі заводу "Краян", де йшлося про можливе завищення вартості. Окрім цього, екс-мер отримав підозру через масштабний потоп в Одесі, який стався 30 вересня 2025 року. За матеріалами слідства, ексмер не забезпечив належне функціонування систем зливної каналізації та водовідведення, попри наявність інформації про їх критичний стан. У день стихії не було організовано оповіщення населення та приведення систем цивільного захисту у готовність, що призвело до людських жертв.

Також у різні роки з’являлися розслідування щодо його можливого російського громадянства. Саме ця тема стала ключовою у рішенні про припинення громадянства. Сам Труханов заперечує всі звинувачення і заявляє, що указ президента був незаконним.

Як раніше писали Новини.LIVE після потопу в Одесі правоохоронці розпочали масштабне розслідування. Слідчі встановили, що зливова каналізація міста багато років залишалася без належного обслуговування. Було проведено понад 25 обшуків у міській раді, на комунальних підприємствах і за місцями проживання фігурантів. Підозри оголошено дев’ятьом особам, серед яких — колишній міський голова Геннадій Труханов, його заступники, керівники департаментів та комунального підприємства. Їм інкримінують службову недбалість, що призвела до загибелі людей (ч. 3 ст. 367 КК України).

Також Новини.LIVE повідомляли, що після втрати громадянства й посади мера Геннадієм Трухановим припинили діяльність усі його радники. Їх було 22. До списку звільнених увійшли: Лілія Леонідова, Микола Вікнянський, Юрій Верба, Юрій Качановський, Євген Дрозд, Тетяна Маркова, Тамара Астахова, Олександр Кінда, Микола Маркін, Марина Багрій-Шахматова, Володимир Маркевич, Денис Петик, Віталій Козляков, Микола Павлишен, Олена Оніщенко, Вероніка Етнарович, Олена Павлова, Олексій Морозов, Андрій Чорний, Микола Скиба, Олександр Томкеєв та Олена Захарченко-Нетужилова.