Верховный суд принял иск экс-мэра Одессы Труханова

Верховный Суд принял к рассмотрению иск экс-мэра Одессы Геннадий Труханов, который оспаривает указ президента о прекращении его гражданства. Речь идет о решении, подписанном Владимиром Зеленским в октябре 2025 года. Сам Труханов заявляет, что считает этот указ незаконным и пытается отменить его через суд.

Дело Геннадия Труханова относительно прекращения гражданства

По словам Геннадия Труханова, иск он подал 8 апреля 2026 года, а уже на следующий день суд открыл производство. Объем материалов дела составляет почти тысячу страниц.

"Еще 18 февраля я публично обратился к Президенту Украины и всем ответственным органам. Я надеялся на конструктив и ждал реакции до последнего. Но, к сожалению, чуда не произошло. Никто ничего не пересмотрел. Поэтому мне пришлось действовать исключительно в правовой плоскости", — написал экс-мэр.

Дело будет рассматриваться в упрощенном порядке, но с вызовом сторон. Следующее судебное заседание назначено на 19 мая.

"Я украинец по рождению. Я родился, жил и работал в Одессе. С 2014 года я помогал Вооруженным Силам Украины как за свой счет, так и благодаря своей должности городского головы. Я не пропустил почти ни одного прилета по нашему городу, чтобы быть рядом с людьми", — добавил Труханов.

Когда Труханова сняли с должности мэра Одессы

Указ о прекращении гражданства Труханова подписали 14 октября 2025 года. После этого он потерял право занимать должность городского головы Одессы. На второй день в городе создали Одесскую городскую военную администрацию 15 октября 2025 года. Ее возглавил Сергей Лысак. Администрация выполняет часть функций управления городом в условиях военного положения, в частности отвечает за безопасность и координацию работы служб. С 16 октября 2025 года обязанности мэра исполняет секретарь горсовета Игорь Коваль.

Сколько лет Труханов был мэром

Геннадий Труханов возглавлял Одессу с 2014 года. Его несколько раз переизбирали, и в целом он находился на должности более десяти лет.

Какие дела открывали ранее против Труханова

Против Труханова неоднократно открывали уголовные производства. Самое известное из них — дело о покупке здания завода "Краян", где речь шла о возможном завышении стоимости. Кроме этого, экс-мэр получил подозрение из-за масштабного потопа в Одессе, который произошел 30 сентября 2025 года. По материалам следствия, экс-мэр не обеспечил надлежащее функционирование систем ливневой канализации и водоотведения, несмотря на наличие информации об их критическом состоянии. В день стихии не было организовано оповещение населения и приведение систем гражданской защиты в готовность, что привело к человеческим жертвам.

Также в разные годы появлялись расследования относительно его возможного российского гражданства. Именно эта тема стала ключевой в решении о прекращении гражданства. Сам Труханов отрицает все обвинения и заявляет, что указ президента был незаконным.

После потопа в Одессе правоохранители начали масштабное расследование. Следователи установили, что ливневая канализация города много лет оставалась без надлежащего обслуживания. Было проведено более 25 обысков в городском совете, на коммунальных предприятиях и по местам проживания фигурантов. Подозрения объявлены девяти лицам, среди которых — бывший городской голова Геннадий Труханов, его заместители, руководители департаментов и коммунального предприятия. Им инкриминируют служебную халатность, повлекшую гибель людей (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

После потери гражданства и должности мэра Геннадием Трухановым прекратили деятельность все его советники. Их было 22. В список уволенных вошли: Лилия Леонидова, Николай Викнянский, Юрий Верба, Юрий Качановский, Евгений Дрозд, Татьяна Маркова, Тамара Астахова, Александр Кинда, Николай Маркин, Марина Багрий-Шахматова, Владимир Маркевич, Денис Петик, Виталий Козляков, Николай Павлишен, Елена Онищенко, Вероника Этнарович, Елена Павлова, Алексей Морозов, Андрей Черный, Николай Скиба, Александр Томкеев и Елена Захарченко-Нетужилова.