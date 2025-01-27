Заработок на уклонистах - схема вывоза за границу из Украины

Задержанные возле границы с Молдовой. Фото: ГУНП в Одесской области

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Житель Одесского района решил заработать на уклонистах, предлагая за относительно небольшие деньги переправку в Молдову. На предложение откликнулись четверо мужчин призывного возраста. Однако план так и не был реализован — путешественников задержали пограничники.

Об этом сообщило ГУНП Одесской области.

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Детали схемы

Как выяснилось, билеты в Молдову распродавались в одном из Telegram-каналов. Воспользоваться услугами перевозчика из Одесской области решили молодые люди из Киева и Полтавы. Своих двух клиентов водитель забрал на Николаевщине, еще двух уже в Одесской области. Согласно плану, их должны были довести до приднестровского сегмента украинско-молдавской границы, а дальше, действуя по указаниям, они б перешли границу. За данные услуги фигуранту брал 2300 долларов, из которых по 1900 нужно было заплатить заранее. Вот только поездку сорвали пограничники вместе с полицией. После задержания у перевозчика изъяли часть ранее полученных денег и транспортное средство.

Какое наказание грозит

В отношении пассажиров пограничники составили административные протоколы по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". Им грозит штраф до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест до 15 суток. А вот перевозчику сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений по ст. 332 УКУ. Ему грозит лишение свободы на срок до девяти лет с конфискацией имущества. Мужчине избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 800 гривен.

Напомню, недавно мы писали о громком задержании на автостанции "Привоз" и о мобилизации забронированного в Николаеве.