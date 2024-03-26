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В порты Большой Одессы не перестают направляться суда — что известно об экспорте

26 марта 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В порты Большой Одессы не перестают направляться суда — что известно об экспорте
Движение суден в Черном море. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На сегодня, 26 марта, десятки судов находятся на погрузке в портах Большой Одессы. Подавляющее большинство объема экспорта составляет агропродукция, однако значительную часть занимает металлургическая промышленность.

Об этом Новини.LIVE узнали из данных портала MarineTraffic .

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Пока известно, что в порту Одессы стоит 16 судов, еще 18 — в Черноморске и 8 — в Южном. Среди всех судов есть 1 химический танкер. Также на вход в порты следует 15 судов.

Работа Дунайских портов

Возле Сулинского канала образовалась очередь балкеров, которые должны зайти в Дунайские порты. Сейчас в Измаиле, Усть-Дунайске и Килии находятся более 30 судов, которые переваливают агро- и металлопродукцию.

Экспорт 26 марта - фото 1
Движение судов у Сулинского канала. Фото: скриншот

Больше об экспорте

Напомним, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект. Для защиты Черноморского побережья Украина нуждается в системе ПВО, ведь это существенно влияет на стабильность экспорта и работу Черноморского коридора.

Также мы писали, что показатели экспорта Украины портами Большой Одессы постепенно приближаются к довоенным показателям. Грузооборот портов Большой Одессы в кратчайшем месяце составил 8 млн тонн, что стало рекордом с начала войны.

Добавим, что работа украинских портов не прекращается, и на сегодняшний день с начала года Дунаем экспортировано более 3 миллионов тонн продукции. Больше всего осуществляется перевозка зерновых культур и растительного масла.

Одесса
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Одесская область
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