Цены на домашнюю выпечку в Одессе: что продают на базарах

Женщина покупает домашние вкусности. Фото: Новини.LIVE

Домашние вкусности на одесских базарах довольно популярны. Печенье, рогалики и молочные запеканки здесь готовят дома, небольшими партиями. За прилавками — семьи, где в дело вовлечены сестры, дети и родственники.

Журналисты Новини.LIVE узнали сколько стоит домашняя выпечка и вкусности.

Реклама

Читайте также:

Сладости на базаре

Сладости на базаре в Одессе — это преимущественно не крупные производства, а семейные мини-кухни. Здесь готовят руками, без конвейеров и массового выпуска. Продавцы признаются, что сами не успевают, поэтому к работе привлекают близких. Это позволяет держать объемы и не терять постоянных клиентов. Покупатели обращают внимание не только на вкус, но и на происхождение продуктов. Для многих важно знать, что печенье или блины сделаны не "с полки супермаркета", а дома, из простых ингредиентов. Именно поэтому спрос на такие вкусности держится даже несмотря на рост цен. Продавщица Елена рассказывает, что большинство продукции у них — семейная работа.

"Запеканочки молочные — 120 гривен. Это домашняя творожная масса, курага, изюм, сахар, ванилька. Масло домашнее — 550 гривен. Орешки — 300 гривен за килограмм, рогалики — 280, рулетики — 300. Лапша домашняя — 80-90 гривен за 300 граммов, блины — 250 гривен за килограмм", — говорит она.

Продавщица Елена о ценах. Фото: Новини.LIVE

Рост цен

По словам женщины, часть сладостей делает двоюродная сестра, часть — ребенок. Все продукты натуральные, без фабричных добавок. Но цены в последнее время выросли, и главная причина — молоко.

"Поднялась цена на молочко, потому что зима. Скотину надо кормить, а молока совсем мало. Весной и летом они пасутся, молока больше, тогда и продукции больше привозишь, и дешевле можешь людям продать. А сейчас продукции мало", — объясняет Елена.

Готовые рулеты на рынке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы говорят, что зимой и в конце холодного сезона работать труднее всего. Расходы растут, а объемы уменьшаются. В то же время отказываться от качества они не хотят, потому что именно за ним люди идут на базар. Покупатели же готовы платить больше за домашний вкус и живое общение.

Напомним, мы сообщали, что на рынке "Черемшуки" стало меньше людей в молочных рядах. Из-за погодных условий продукции мало, а из-за роста цен — и покупателей.

Также мы писали, что в Одессе дорожают фрукты на рынках. Почти весь товар импортный, а на цены влияют проблемы с логистикой, тревогами и погодой.