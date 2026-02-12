Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Сколько стоит домашняя выпечка на одесском рынке — что предлагают

Сколько стоит домашняя выпечка на одесском рынке — что предлагают

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 17:53
Цены на домашнюю выпечку в Одессе: что продают на базарах
Женщина покупает домашние вкусности. Фото: Новини.LIVE

Домашние вкусности на одесских базарах довольно популярны. Печенье, рогалики и молочные запеканки здесь готовят дома, небольшими партиями. За прилавками — семьи, где в дело вовлечены сестры, дети и родственники.

Журналисты Новини.LIVE узнали сколько стоит домашняя выпечка и вкусности.

Реклама
Читайте также:

Сладости на базаре

Сладости на базаре в Одессе — это преимущественно не крупные производства, а семейные мини-кухни. Здесь готовят руками, без конвейеров и массового выпуска. Продавцы признаются, что сами не успевают, поэтому к работе привлекают близких. Это позволяет держать объемы и не терять постоянных клиентов. Покупатели обращают внимание не только на вкус, но и на происхождение продуктов. Для многих важно знать, что печенье или блины сделаны не "с полки супермаркета", а дома, из простых ингредиентов. Именно поэтому спрос на такие вкусности держится даже несмотря на рост цен. Продавщица Елена рассказывает, что большинство продукции у них — семейная работа.

"Запеканочки молочные — 120 гривен. Это домашняя творожная масса, курага, изюм, сахар, ванилька. Масло домашнее — 550 гривен. Орешки — 300 гривен за килограмм, рогалики — 280, рулетики — 300. Лапша домашняя — 80-90 гривен за 300 граммов, блины — 250 гривен за килограмм", — говорит она.

Домашня випічка в Одесі
Продавщица Елена о ценах. Фото: Новини.LIVE

Рост цен

По словам женщины, часть сладостей делает двоюродная сестра, часть — ребенок. Все продукты натуральные, без фабричных добавок. Но цены в последнее время выросли, и главная причина — молоко.

"Поднялась цена на молочко, потому что зима. Скотину надо кормить, а молока совсем мало. Весной и летом они пасутся, молока больше, тогда и продукции больше привозишь, и дешевле можешь людям продать. А сейчас продукции мало", — объясняет Елена.

Домашня випічка в Одесі
Готовые рулеты на рынке. Фото: Новини.LIVE

Продавцы говорят, что зимой и в конце холодного сезона работать труднее всего. Расходы растут, а объемы уменьшаются. В то же время отказываться от качества они не хотят, потому что именно за ним люди идут на базар. Покупатели же готовы платить больше за домашний вкус и живое общение.

Напомним, мы сообщали, что на рынке "Черемшуки" стало меньше людей в молочных рядах. Из-за погодных условий продукции мало, а из-за роста цен — и покупателей.

Также мы писали, что в Одессе дорожают фрукты на рынках. Почти весь товар импортный, а на цены влияют проблемы с логистикой, тревогами и погодой.

Одесса рынок Одесская область Новости Одессы цены выпечка
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации