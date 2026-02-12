Ціни на домашню випічку в Одесі: що продають на базарах

Жінка купує домашні смаколики. Фото: Новини.LIVE

Домашні смаколики на одеських базарах досить популярні. Печиво, рогалики й молочні запіканки тут готують удома, невеликими партіями. За прилавками — родини, де до справи залучені сестри, діти й родичі.

Журналісти Новини.LIVE дізналися скільки кошує домашня випічка та смаколики.

Солодощі на базарі

Солодощі на базарі в Одесі — це переважно не великі виробництва, а родинні міні-кухні. Тут готують руками, без конвеєрів і масового випуску. Продавці зізнаються, що самі не встигають, тому до роботи долучають близьких. Це дозволяє тримати обсяги й не втрачати постійних клієнтів. Покупці звертають увагу не лише на смак, а й на походження продуктів. Для багатьох важливо знати, що печиво чи млинці зроблені не "з полиці супермаркету", а вдома, з простих інгредієнтів. Саме тому попит на такі смаколики тримається навіть попри зростання цін. Продавчиня Олена розповідає, що більшість продукції у них — родинна робота.

"Запіканочки молочні — 120 гривень. Це домашня сиркова маса, курага, ізюм, цукор, ванілька. Масло домашнє — 550 гривень. Горішки — 300 гривень за кілограм, рогалики — 280, рулетики — 300. Лапша домашня — 80–90 гривень за 300 грамів, млинці — 250 гривень за кілограм", — каже вона.

Продавчиня Олена про ціни. Фото: Новини.LIVE

Зростання цін

За словами жінки, частину солодощів робить двоюрідна сестра, частину — дитина. Усі продукти натуральні, без фабричних добавок. Але ціни останнім часом зросли, і головна причина — молоко.

"Піднялася ціна на молочко, бо зима. Скотину треба годувати, а молока геть мало. Весною й літом вони пасуться, молока більше, тоді і продукції більше привозиш, і дешевше можеш людям продати. А зараз продукції мало", — пояснює Олена.

Готові рулети на ринку. Фото: Новини.LIVE

Продавці кажуть, що взимку та наприкінці холодного сезону працювати найважче. Витрати ростуть, а обсяги зменшуються. Водночас відмовлятися від якості вони не хочуть, бо саме за неї люди йдуть на базар. Покупці ж готові платити більше за домашній смак і живе спілкування.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на ринку "Черемшуки" поменшало людей в молочних рядах. Через погодні умови продукції мало, а через зростання цін — й покупців.

Також ми писали, що в Одесі дорожчають фрукти на ринках. Майже весь товар імпортний, а на ціни впливають проблеми з логістикою, тривогами та погодою.