Годовщина удара по Новой Почте в Одессе баллистической ракетой - были пострадавшие

Новая почта в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Вечером 1 мая 2024 года около 21:58 в Одессе прогремело два взрыва: российская армия атаковала город баллистикой. Тогда, как и сегодня, попали в отделение "Новой почты", в результате ударов пострадали 14 человек.

Новини.LIVE вспоминают как все происходило год назад.

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Пожары и пострадавшие

Воздушную тревогу в регионе объявили в 21:55. Через несколько минут в Воздушных силах предупредили об угрозе применения российской армией баллистического вооружения, а сразу после этого в городе прогремели два взрыва. В городе вспыхнули пожары.

"Вспыхнул масштабный пожар, в частности складские помещения почты на площади шесть тысяч квадратных метров. Сложность таких пожаров — большая нагрузка, также повторно раздавался сигнал воздушной тревоги и спасатели переходили в укрытие, и за это время огонь снова распространялся",— прокомментировала тогда пресс-секретарь ГСЧС Одесской области Марина Аверина.

14 человек получили ранения, одного мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести в больницу. У пострадавшего обнаружили сотрясение головного мозга, открытую черепно-мозговую травму, осколочное ранение обеих роговиц и оглушение.

Здание почты. Фото: Новини.LIVE

Ликвидация пожара. Фото: Новини.LIVE

Авто ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

Попадание по Новой почте

Одна из российских ракет попала в сортировочную станцию депо-1 и грузовое отделение Новой почты в Одессе. На момент атаки там вместе было 904 отправлений на почти 3 млн грн. В помещении находилось 18 человек, которые были на смене. К счастью они успели спрятаться в бомбоубежище.

"Рашистской ракетой было уничтожено не только наше депо и отделение, а и 15,5 тонн ваших заказов из интернет-магазинов с одеждой, техникой, детскими игрушками, вкусностями для животных, лекарствами, посылками с заботой о родных и тому подобное... А по версии врага - здесь хранилось оружие",— сообщили тогда в пресс-службе Новой почты.

Новая почта после атаки. Фото: Новини.LIVE

Почтовый склад. Фото: Новини.LIVE

Сортировочный терминал почты. Фото: Новини.LIVE

Другие последствия

Кроме Новой почты, пострадали другие предприятия, которые расположены рядом. В частности, склад компании "Агромаркет", которая специализируется на семенах растений, цветах и удобрениях. По словам ее представителей, убытки от попадания российской ракеты были колоссальными.

Поврежденное предприятие. Фото: Новини.LIVE

Разрушения после атаки. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали об обстреле Новой почты сегодня. А также о состоянии раненых после атаки.