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Экологическая ситуация в море восстанавливается: краснокнижные виды возвращаются

11 августа 2023 17:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Экологическая ситуация в море восстанавливается: краснокнижные виды возвращаются
Морской конек в Черном море. Фото: скриншот из видео Александра Куракина
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

После событий, связанных с терактом на Каховской ГЭС, состояние морской воды в акватории Одесского залива начало нормализоваться. В Черном море уровень солености и другие показатели восстановились до приемлемых сезонных значений. Кроме того, возвращаются и разные биологические виды.

Об этом сообщает Одесская ОВА.

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Природные процессы самоочищения, наблюдаемые в морской экосистеме, показывают хорошие результаты. В Одесский залив вернулись мраморные крабы и краснокнижные морские коньки.

"Интенсивность природных процессов самоочищения, которые сейчас происходят в морской экосистеме - не имеют аналогов в известных локальных технологиях улучшения качества водной среды. Поэтому в таком случае благоприятные климатические и гидрологические условия, ускоряющие природные процессы биологической и гидролого-гидрохимической очистки", — говорится в сообщении. 

По словам специалистов из Института морской биологии, количество биологического вещества, которое после взрыва ГЭС затопило побережье, значительно уменьшилось, а в настоящее время остатки камыша практически отсутствуют. Некоторые остатки растений остаются на дне, но ситуация значительно лучше, чем раньше.

Эпидемиологическая ситуация

Эпидемиологическая обстановка в Одесской области находится под контролем. Число случаев инфекционных заболеваний ниже сезонных показателей.

Если биологическое состояние моря улучшается, это отменяет минно-взрывной угрозы. С начала текущего года силы обороны в Одесской и Николаевской областях уже 32 раза нашли и обезвредили взрывоопасные объекты. Из них 10 были обнаружены после террористического подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер объявил о предстоящем открытии пляжного сезона в Одессе. Пляжи будут готовы к бархатному сезону к концу этой недели.

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