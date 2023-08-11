Екологічна ситуація в морі відновлюється: червонокнижні види повертаються

Морський коник в Чорному морі. Фото: скриншот з відео Олександра Куракіна

Після подій, пов'язаних із терактом на Каховській ГЕС, стан морської води в акваторії Одеської затоки почав нормалізуватись. В Чорному морі рівень солоності та інші показники відновилися до прийнятних сезонних значень. Крім того, повертаються й різні біологічні види.

Про це повідомляє Одеська ОВА.

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Очищення Чорного моря

Природні процеси самоочищення, які спостерігаються в морській екосистемі, демонструють гарні результати. До Одеської затоки повернулися мармурові краби та червонокнижні морські коники.

"Інтенсивність природних процесів самоочищення, які зараз відбуваються в морській екосистемі - не мають аналогів у відомих локальних технологіях покращення якості водного середовища. Тому у такому випадку сприятливі кліматичні і гідрологічні умови, прискорюють природні процеси біологічного та гідролого-гідрохімічного очищення", — йдеться в повідомленні.

За словами фахівців з Інституту морської біології, кількість біологічної речовини, яка після вибуху ГЕС затопила узбережжя, значно зменшилася, а нині залишки очерету практично відсутні. Деякі залишки рослин залишаються на дні, але ситуація значно краще ніж раніше.

Епідеміологічна ситуація

Епідеміологічна обстановка в Одеській області під контролем. Кількість випадків інфекційних захворювань нижче сезонних показників.

Якщо біологічний стан моря покращується, це не скасовує мінно-вибухової загрози. З початку поточного року сили оборони на Одещині та Миколаївщині вже 32 рази знайшли та знешкодили вибухонебезпечні об'єкти. З них 10 було виявлено після терористичного підриву дамби Каховської ГЕС.

Нагадаємо, Голова Одеської ОВА Олег Кіпер оголосив про майбутнє відкриття пляжного сезону в Одесі. Пляжі будуть готові до оксамитового сезону до кінця цього тижня.